據傳Seat 2030年將砍掉重練進行轉型

Aston Martin 將在兩年內推出八款新跑車　首款將為 DB11 後繼車款 DB12

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Aston Martin 老闆 Lawrence Stroll 親自揭示，未來兩年內將推出八款新車。根據外媒《Autocar》的報導與推測，首款車型將是近期經常被捕捉到測試車的 DB11 後繼車款 DB12，預計不久後將會發表，並且還有一些跑車諸如：新一代 Vintage、DBS 系列，以及一款尚未揭示的車款即將推出。

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根據外媒《Autocar》的報導與推測，首款車型將是近期經常被捕捉到測試車的 DB11 後繼車款 DB12。
Aston Martin DB12預計將於本月稍晚亮相，首批交車會落在 2023 年第三季。另一款經常被拍到的 GT 車型將會是 DBS 的後繼車型，而現行 DBS 系列則將以與限量生產的 770 Ultimate 系列一同退出市場。此外，Aston Martin 正在開發 Vantage 的後繼車型作為入門級車款。這三款跑車（Vantage / DB12 / DBS）很可能都將提供轎跑車和敞蓬車兩種車型，並推出幾種不同的動力編成，以實現 Lawrence Stroll 所說的八款跑車。至於中置引擎的超跑車型 Valkyrie 將很快與插電式混動車型 Valhalla 一同登場，並將下放 F1 使用的技術。

中置引擎的超跑車型 Valkyrie 將很快與插電式混動車型 Valhalla 一同登場，並將下放 F1 使用的技術。
根據《Autocar》的報導，Lawrence Stroll 在由《Financial Times》舉辦的「Future of the Car」論壇會上宣布了這個消息，「這感覺就像看著油漆乾燥或者草長出來一樣，但是經過三年的時間，我們已經有了下一代跑車，並且在未來 24 個月內將推出 8 款。我們將引進新技術，並將 F1 車隊的經驗與技術融入造車當中，並繼續提供出色的奢華體驗。」Lawrence Stroll 還提到了一款神秘的車型，該車型將定位於一個新的級距：「我們打造了一個高於 GT 的級距，具有真正高水平的豪華和高性能。這是全新的東西。」

Aston Martin 老闆 Lawrence Stroll 親自揭示，未來兩年內將推出八款新車，包含一款神秘的車型。
最後，Lawrence Stroll 也提及 Aston Martin 正在開發其第一款系列生產的電動車，該車型將於2025年推出。Lawrence Stroll 表示，他們為 EV 的開發聘請了「數百名人員」，使大部分軟體組件能夠在車廠內部完成。

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