McLaren 宣稱未來五年內將會有 90％ 的 McLaren 車款搭載混合動力系統

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McLaren 宣稱其在未來五年內將會有 90％ 的車款搭載混合動力系統。這個動力系統由 McLaren 自主研發，由引擎供應商 Ricardo 在蘇塞克斯郡的 Shoreham 工廠生產。這款新動力單元將為 McLaren 旗艦車型765LT和最近推出的750S提供了混合動力版本，現行這兩款車均搭載渦輪增壓V8引擎。McLaren 的老闆 Michael Leiters 在《Financial Times》的「Future of the Car」論壇上宣布，到2028年，「我們今天看到的所有車款都將提供某種形式的混合動力車型」。Leiters 亦表示，這樣的動力單元將「成為麥拉倫下一代產品陣容的重要組成部分」，提供「最佳性能」與「令人興奮的駕駛體驗」。
McLaren 的老闆 Michael Leiters 表示，這樣的動力單元將「成為麥拉倫下一代產品陣容的重要組成部分」，提供「最佳性能」與「令人興奮的駕駛體驗」。Leiters 補充道，這些即將推出的混合動力車輛也將繼續注重輕量化，並成為「真正令人興奮的開發」，但他沒有確認任何具體的技術目標，目前還沒有確定這個新系統是全混合動力、輕混合動力還是插電式混合動力。Leiters 在論壇上表示，這種轉向混合動力車輛，而不是直接轉向電動車的選擇，是因為目前的技術還沒有足夠成熟，電能尚無法提供超級跑車所需要的性能。Leiters 說：「對於超級跑車來說，電池技術還不夠成熟，因為這一切都與輕量化有關。超級跑車的所有駕駛體驗，當前的技術都無法實現。如果我們拿750S來舉例，它比競爭對手輕200公斤。如果我們轉向電動車，我們希望能夠提供一款與我們現在的車相當的產品，這是當前還沒有的，也是我們需要開發的。」
Leiters 表示，這種轉向混合動力車輛，而不是直接轉向電動車的選擇，是因為目前的技術還沒有足夠成熟，電能尚無法提供超級跑車所需要的性能。Leiters 亦補充道：「我們通勤、都會區使用，（使用電動車）是沒問題的。但如果我們想運動化的性能、在週末享受駕駛樂趣，或者下賽道，（用於電動超級跑車的技術）還不夠成熟。我不是說這不是正確的技術，但我們必須持續開發。關鍵點是電池和電池晶片（技術），我們需要比現在高得多的能量密度。」