換裝 9 吋螢幕 / 採扭力樑懸吊　小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 汽油車型官網建議售價。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 Hybrid 油電車型官網建議售價。

本次實拍的車輛是小改款後的 Toyota Corolla Altis 汽油豪華版，建議售價為新臺幣 78 萬元起。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩，兩側氣簾搭配鍍鉻點綴，看上去頗為動感。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 燈具同為鹵素 Hi-Beam (附手動水平調整) 搭配 LED 日行燈，豪華版下方具有前霧燈配置。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 豪華版將 Smart Entry 車門啟閉系統列為標準配備。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 足踏全新 16 吋十幅式鋁圈，看上去相當素雅。

尾部並沒有視覺上的變化，可看到後保桿擁有 2 具倒車雷達。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 車艙鋪陳與小改款前幾乎一致。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 採用三幅式軟質多功能方向盤，可做四向調整。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 經典以上車型編成皆標配雙環式儀錶附 4.2 吋全彩 MID 顯示幕。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 Push Start 引擎啟閉系統在豪華車型上同樣為標準配備。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay / 無線 Android Auto。

排檔桿採軟質材料製成，具 Sport/Normal 兩種駕駛模式。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 手煞車仍維持採用傳統拉柄鋼索配置。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 S-FLOW 智慧型恆溫為豪華車型標配，後座出風口全車系標配。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 這次改款的變動方面，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計，不過 Hybrid 油電全車系則維持原本的獨立設計。