換裝 9 吋螢幕 / 採扭力樑懸吊　小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 實拍

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汽油車型官網建議售價。
Hybrid 油電車型官網建議售價。
本次實拍的車輛是小改款後的 Toyota Corolla Altis 汽油豪華版，建議售價為新臺幣 78 萬元起。外觀方面，汽油車型入門的汽油經典版追加電動收摺後視鏡功能 (附停車收折/倒車連動)，售價從原本的 73 萬降為 72.5 萬，汽油豪華版則加入網格紋式水箱護罩、全新 16 吋十幅式鋁圈等，售價從 77 萬調整至 78 萬元，另外此次新增的汽油豪華+ 則較豪華版追加 BSM 盲點偵測，售價為 83.5 萬。
汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩，兩側氣簾搭配鍍鉻點綴，看上去頗為動感。
燈具同為鹵素 Hi-Beam (附手動水平調整) 搭配 LED 日行燈，豪華版下方具有前霧燈配置。
豪華版將 Smart Entry 車門啟閉系統列為標準配備。
足踏全新 16 吋十幅式鋁圈，看上去相當素雅。
尾部並沒有視覺上的變化，可看到後保桿擁有 2 具倒車雷達。內裝部分，除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay/無線 Android Auto。不過 TSS 系統與手煞車仍維持採用 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統與傳統拉柄鋼索配置，尚未跟進新年式 Corolla Sport 所導入的 TSS 3.0 及電子手煞車。汽油豪華版則加入 Smart Entry 車門啟閉系統與 Push Start 引擎啟閉系統。而在汽油 GR Sport、油電尊爵、油電 GR Sport 共 3 車型上，小改款更升級搭載 12.3 吋數位儀表的配置。
車艙鋪陳與小改款前幾乎一致。
採用三幅式軟質多功能方向盤，可做四向調整。
經典以上車型編成皆標配雙環式儀錶附 4.2 吋全彩 MID 顯示幕。
Push Start 引擎啟閉系統在豪華車型上同樣為標準配備。
除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay / 無線 Android Auto。
排檔桿採軟質材料製成，具 Sport/Normal 兩種駕駛模式。
手煞車仍維持採用傳統拉柄鋼索配置。
S-FLOW 智慧型恆溫為豪華車型標配，後座出風口全車系標配。動力方面，汽油車型搭載 1.8L 2ZR-FE 自然進氣引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大輸出 140ps/17.5kgm；Hybrid 車型則採用 1.8L 2ZR-FXE 引擎搭配電動馬達所組成的油電系統，最大綜效輸出為 122ps。底盤部分，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 及 Hybrid 車型之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計。
這次改款的變動方面，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計，不過 Hybrid 油電全車系則維持原本的獨立設計。Toyota Corolla Altis 作為中小型國產車銷售冠軍，本次小改款車型的變動幅度並沒有太大，不過也針對不同級距車型新增了如電動收折、12.3吋儀表、16 吋輪圈等重點配備，理應能吸引到不少消費者們入主，而至於扭力桿式後懸吊實際上路的表現如何，本站近期將會以最快速度將試駕體驗分享給大家，敬請讀者們期待！