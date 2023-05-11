民用版登場時間未定　Hyundai Tucson L 2.0 升 NA 警用車即將交付

換裝 9 吋螢幕 / 採扭力樑懸吊　小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版 實拍

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

和泰汽車日前正式在官方網站上公布新車資訊，編成上汽油車型調整為 4 款車型等級，建議售價調整至 72.5 萬至 88.5 萬之間，分別有調降 0.5 萬或漲 1 萬的漲幅，而 Hybrid 油電車型則有 3 款等級設定，建議售價 84.5 萬至 93 萬之間，分別有 1 至 2 萬不等的漲幅。本站這次率先前往 Toyota 內湖展間針對中堅戰力的豪華版汽油車型 (新臺幣 78 萬元起) 進行實拍，帶領讀者了解其不同之處。

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小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
汽油車型官網建議售價。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
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小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
Hybrid 油電車型官網建議售價。
本次實拍的車輛是小改款後的 Toyota Corolla Altis 汽油豪華版，建議售價為新臺幣 78 萬元起。
外觀方面，汽油車型入門的汽油經典版追加電動收摺後視鏡功能 (附停車收折/倒車連動)，售價從原本的 73 萬降為 72.5 萬，汽油豪華版則加入網格紋式水箱護罩、全新 16 吋十幅式鋁圈等，售價從 77 萬調整至 78 萬元，另外此次新增的汽油豪華+ 則較豪華版追加 BSM 盲點偵測，售價為 83.5 萬。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
汽油豪華版加入網格紋式水箱護罩，兩側氣簾搭配鍍鉻點綴，看上去頗為動感。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
燈具同為鹵素 Hi-Beam (附手動水平調整) 搭配 LED 日行燈，豪華版下方具有前霧燈配置。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
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豪華版將 Smart Entry 車門啟閉系統列為標準配備。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
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足踏全新 16 吋十幅式鋁圈，看上去相當素雅。
尾部並沒有視覺上的變化，可看到後保桿擁有 2 具倒車雷達。
內裝部分，除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay/無線 Android Auto。不過 TSS 系統與手煞車仍維持採用 Toyota Safety Sense 2.0 智動駕駛輔助系統與傳統拉柄鋼索配置，尚未跟進新年式 Corolla Sport 所導入的 TSS 3.0 及電子手煞車。汽油豪華版則加入 Smart Entry 車門啟閉系統與 Push Start 引擎啟閉系統。而在汽油 GR Sport、油電尊爵、油電 GR Sport 共 3 車型上，小改款更升級搭載 12.3 吋數位儀表的配置。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
車艙鋪陳與小改款前幾乎一致。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
採用三幅式軟質多功能方向盤，可做四向調整。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
經典以上車型編成皆標配雙環式儀錶附 4.2 吋全彩 MID 顯示幕。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
Push Start 引擎啟閉系統在豪華車型上同樣為標準配備。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
除最入門的汽油經典採用傳統 CD 音響主機外，其餘全數車型皆升級與 Corolla Sport 相同的 Drive+ Link 9 吋 Wi-Fi 觸控主機，並同步支援無線 Apple CarPlay / 無線 Android Auto。
排檔桿採軟質材料製成，具 Sport/Normal 兩種駕駛模式。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
手煞車仍維持採用傳統拉柄鋼索配置。
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
S-FLOW 智慧型恆溫為豪華車型標配，後座出風口全車系標配。
動力方面，汽油車型搭載 1.8L 2ZR-FE 自然進氣引擎，搭配 CVT 無段變速系統，最大輸出 140ps/17.5kgm；Hybrid 車型則採用 1.8L 2ZR-FXE 引擎搭配電動馬達所組成的油電系統，最大綜效輸出為 122ps。底盤部分，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 及 Hybrid 車型之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計。

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
這次改款的變動方面，主要的變化在於汽油車型除了 GR Sport 之外，其餘車型的後懸吊從原本的獨立連桿設計改為非獨立拖曳臂設計，不過 Hybrid 油電全車系則維持原本的獨立設計。
Toyota Corolla Altis 作為中小型國產車銷售冠軍，本次小改款車型的變動幅度並沒有太大，不過也針對不同級距車型新增了如電動收折、12.3吋儀表、16 吋輪圈等重點配備，理應能吸引到不少消費者們入主，而至於扭力桿式後懸吊實際上路的表現如何，本站近期將會以最快速度將試駕體驗分享給大家，敬請讀者們期待！

小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版
小改款 Toyota Corolla Altis 豪華版

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