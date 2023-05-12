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新一代 Škoda Superb & Kodiaq 實車樣貌首度公開 !

7Car 小七車觀點

Škoda 近來持續不斷地透露新一代 Superb 及 Kodiaq 車系的訊息，在上回公布 Superb 將迎來90 年的歷史後，近日原廠再度公開兩款新車的真實身影，雖然新車外表以迷彩貼紙包覆，但已經可以看出兩者完整的輪廓以及細節設計。

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Škoda 原廠首度透露新一代 Superb 及 Kodiaq 真實面貌。
Škoda 表示這兩款新車已經完成在北極圈零下 30 度 (攝氏) 的道路測試，並通過原廠安排的測試項目，涵蓋底盤、車身以及電子系統等所有的硬體，主要原因 是新一代 Superb和 Kodiaq都將搭載最新的 PHEV 插電式混合動力系統，確保其電池模組能夠在冷凍的環境下持續充電，提供車輛最佳的續航表現。

據了解，第四代 Superb 車系將持續提供 Limo 房車以及 Combi 旅行車，將換上全新設計的前後 LED 燈組，Limo 房車還行李廂蓋鴨尾的設計，有望是 Sportline 車型的配件，而 Combi 旅行版則擁有平直的車頂線條，同時在空間佈局上還會有更多的靈活性，Škoda 更指出全新一代 Superb 將重新定義在舒適性和空間方面的標準，依照往年的表現來看應能延續相當優異的實用機能表現。

新一代 Superb Combi。
至於第二代 Kodiaq也將採用品牌最新的家族式語言，相較於房車會有更加獨特的特徵，而原廠也強調其在安全性、技術和多功能性都將提升至另一個層級的水準。動力部分，全新Superb 及 Kodiaq 車系都將搭載汽油、柴油引擎，同時提供插電式混合動力 PHEV 和輕型混合動力 Mild-Hybrid 的選擇，新車首批交車時間最快將在今年底或者 2024 年初。

按照原廠規劃，新一代 Superb 將不再捷克生產，原廠預計將產線在轉移到斯洛伐克 Bratislava 工廠生產，將和新一代 Passat 一起組裝。而 Kodiaq 則將持續在 Kvasiny 工廠生產。

新一代 Kodiaq。

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