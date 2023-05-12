電動性能旗艦將來臨 Volkswagen 預告 ID.7 GTX 將於 9 月登場

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Volkswagen 預告 ID.7 GTX 將於今年 9 月現身。目前官方透露的訊息並不多，僅表示其將採用全輪驅動配置，同時將搭載 Wolfsburg 內部開發的軟體套件，用於管理動力系統、煞車、轉向和底盤設定，並根據每種駕駛模式提供專屬的調校風格。從目前原廠釋出的預告圖來看，ID.7 GTX 在外觀上不免俗導入了許多家族化的特徵 ，像是以紅色烤漆為基底，標準搭配黑色高光澤套件，包含車頂以及窗框等處，而 IQ LED 頭/尾燈自然也是標準配備之一，在車門側邊上也可以看到多了 GTX 銘牌來辨別身分。
內裝方面自然將加入紅色車縫線，搭配高光澤黑色飾板來營造強烈的對比氛圍，並提供 30 色 LED 氣氛燈、加熱功能方向盤、GTX 專屬跑車座椅、15 吋多媒體觸控螢幕...等等。
動力表現上雖然未公布，但 GTX 車型預計將有高達 390hp 的水準，使得 0-100km/h 加速縮短至 3 秒左右，比起標準車型足足多出將近 100hp 的表現。目前 ID.7 在歐洲市場規劃 Pro 和 Pro S 兩款車型等級，Pro 車型採用的電池額定容量為 82.0kWh，經過 WLTP 規範循環測試下續航里程約為 615 公里，並支援 170kW 直流快速充電。Pro S 車型的電池總容量升級至 91.0kWh，其續航里程則來到 700 公里的表現，並可支援 200kW 的直流快充。至於 ID.7 GTX 實際性能表現為何，相信在 9 月舉辦的 IAA車展上就能揭曉。