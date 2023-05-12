滿足更多乘載人員需求 Ford E-Tourneo Courier 將在 5/15 登場

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Ford 在歐洲市場將迎來全新的電動家族成員，E-Tourneo Courier 預計 5/15 正式亮相。Ford近日於社群媒體上以影片的方式預告全新的純電動車即將登場，而在影片當中可以清楚看到 E-Tourneo Courier 的車頭部分樣貌，包含了八邊形水箱護罩飾蓋設計，貫穿式 LED 燈組等等，均以 E-Transit Courier 如出一轍。不過最大的不同之處在於這次官方預告的 E-Tourneo Courier 其車頭下方多了銀色防刮護板的設計，同時輪拱也保留黑色防刮材質，有望提供底盤距地較高的 Active 車型。
車內方面雖然尚未公布，但從 E-Transit Courier 佈局來看應不會有太大的變化，像是中控台上方的兩組 12吋液晶螢幕，並將搭載 Sync 4 多媒體系統，同樣可以支援 Apple Carplay 和 Android Auto，可透過OTA 線上升級功能。同時提供駕駛輔助系統，可支援含車道居中的 ACC全速域主動式跟車系統、交通路口盲點訊息偵測、倒車剎車輔助等機能。 與商用版本最大的不同之處，在於 E-Tourneo Courier將提供更多的乘坐機能，可大幅滿足多人乘載出門遊憩的需求。
動力方面應與E-Transit Courier 相同，搭載可輸出 100kW 的前置單顆電動馬達，最高可支援 100kW 直流快充，能夠在 10 分鐘內增加 87 公里的續航里程，另可於 35 分鐘內將電量從 10% 充電至 80%。若使用 11kW 的家用充電樁，則可以在5.7 小時內充滿電池。至於燃油車型也有望同步亮相，但實際為何還有待官方正式公布。