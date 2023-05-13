新光金大戰！痛批大股東干政　洪士琪：我不是來狙擊的市場派

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「新光金控董事會亂象叢生，公司治理廢弛，改革勢在必行。」洪士琪沉痛地說。他近年將大部分心力都放在整復祖父洪萬傳留下的瑞芳農場，若不是新光金屢因公司治理而遭致重罰，今年前3月累積虧損達90億元，成唯一虧損金控，長年擔任新光金董事的他，也不想挑起戰端。
在料峭春寒的微雨中，《財訊》雙週刊採訪團隊隨洪士琪來到新北的瑞芳農場。他說，祖父洪萬傳和吳火獅、林登山1945年共同創立新光商行，1950、1960年代經營有成，就有生活困苦的民眾來借錢，拿無法耕種的林地抵債，最後整片上百公頃的山林地都成洪家資產。洪萬傳在這座山養鹿，當地便稱之為「鹿仔寮」，後因祖父母墓園設置在此，便不對外開放。父親洪文棟是骨科名醫，也熱心動物保育，台北市立動物園的招牌明星大貓熊館掛名「新光特展館」，主要就是由洪文棟捐贈。
2018年洪文棟過世後，洪士琪接手台灣自然保育基金會與這片農場，他便與農委會林試所合作保育祖父當年種下的近百棵百年琉球松、台灣原生種鐘萼木，同時大量試栽吉野櫻、河津櫻、油桐、合歡、落羽松，希望讓林相更多姿多彩。「我自己開著小山貓（挖土機）一點一點把路開出來，這地磚也是自己鋪的。」洪士琪指著小坡上的一株大型琉球松嘆說，「本來有上百株，可惜最近染上松材線蟲，死了好幾棵。」
對老樹的衰朽都如此惋惜，更何況是創立將近80年歷史的新光集團。1986年吳火獅驟逝後，洪、林兩家一直以來都很尊重吳東進的主導經營；但遇到忍不下去的時候，洪士琪也會直言。
2017年，吳東進長女吳欣盈與時任新光金副董事長李紀珠水火不容，洪士琪提議撤換吳欣盈董事席次，獲林登山孫子林伯翰附議。後來經協調，洪士琪與吳欣盈雙雙退出董事會，洪文棟過世後，洪士琪才重執董事。2020年，新壽因投資過度重押卻頻頻踩雷，導致淨值暴跌、資本適足率不足而被金管會列觀察名單，洪士琪也提出改革想法，卻又被擋下。
新光金更新沒下文 超額提名引爆戰火
去年年初，洪士琪認為以既有團隊的公司治理與經營方向，恐怕無法承受接軌IFRS 17與ICS（新清債能力指標）巨額增資的挑戰，便與林敦仁、吳家錄之子吳邦聲、吳家第2代老三吳東亮討論後，拋出與台新金合併的想法；沒想到該案送到董事會上，竟獲得3分之2以上董事同意通過。7月新壽起家厝拆除改建時，泛新光重要人士也齊聚一堂，現場一片和樂融融，當時內外都以為高層對「更新」新光金已有共識。
沒想到局勢急轉直下。4月13日，即將於6月9日股東會舉辦董事改選的新光金，卻公告了分屬3個陣營的1%大股東、共29名候選人的提名名單，包括以洪士琪為首的台灣新光實業提名15人、吳東進主導的新光保全等提名12位，及新光三越董事長吳東昇提名2位。
更有甚者，4月25日，新光金董事會又再提出一份與新光保全提名大幅重疊的名單，剔除掉重複者，共有32名候選人，競逐15名席次。爆炸的超額提名，一舉將股東內訌風暴台面化。
這讓洪士琪難得公開抨擊。「外界不知道，從去年合併研議案通過後，我任何提案都無法過半，當然就是有人干預；我想和大股東談，都說好好好，但條件有一二三四五六七八九十⋯⋯，這怎麼談下去？這就是不思改革！」
一位新光親友透露，就算沒有洪士琪登高一呼，只要吳東進不讓，新光內部仍終將一戰。主因吳東亮已掌握多個家族控股公司，對新光金的總持股數其實並不亞於吳東進；因此且不論能否與台新金合併，只要吳東進持續把持新光金的控制權，對整個泛新光集團，都難有改革空間。
吳東進寸土不讓 光金大股東終將一戰
這次提名過程亦顯溝通混亂。在4月13日的第一份名單中，吳東進夫人許嫺嫺任董事長的盈盈投資，提名了吳家大姊吳如月女兒郭思婷（新光三越時尚總監），但郭思婷不願意捲入長輩的戰爭，馬上表明拒絕被提名。
新光三越原本提名了吳昕達，據傳因吳東進擔心吳昕達「不聽話」，就把新光三越現任法人代表從吳昕達換成新光開發董事郭佳蕙；但5月3日，郭佳蕙也宣布辭任。戰火益發蔓延，連新光金總經理吳昕儒也端出奶奶家訓，感性呼籲：「家和萬事興。」
說巧不巧，金管會4月27日即宣布修正《金控法》、《銀行法》，要強力杜絕大股東不當干預金融經營，以強化公司治理。「我從第一天就是新光金股東，不是來狙擊的市場派。」洪士琪強調，他現在正殷切地拜訪各大股東和機構法人爭取支持，有信心獲得過半席次，新光三越持股僅約3.8%，反觀新光金控小股東占55%，外資占20%，因此關鍵是以改善公司治理，來爭取這75%股東的支持。「對的事，我會努力做，也會努力做對。」