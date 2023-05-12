最快 6 月發表上市　Opel Astra 即將正式登臺

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全新第六代 Astra 預計提供標準的五門掀背車及 Sport Tourer 五門旅行車共 2 款車體樣式。外觀採用首見於 GT X Experimental Concept 概念車及 Mokka 量產車款上的 Opel Vizor 設計語彙，車頭配置 IntelliLux LED 燈組，車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，牌照框設於後保險桿內，提昇運動感。車身尺碼部分進一步增大，車長增加 4mm 來到 4,374mm、軸距增加 13mm 至 2,675mm、車寬則有 1,860mm 的表現。
進入座艙，新一代 Astra 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統，中控台螢幕向駕駛傾斜，搭配大幅減少的實體按鈕來構成操作介面，並換上全新的方向盤與人體工學座椅，中央鞍座設計也與 308 相同採用操作界面更迷你的電子線傳排檔設計，營造出濃烈的現代科技感。
動力配置與底盤方面，第六代 Astra Sports Tourer 採用與同屬 Stellantis 集團的 Peugeot 308 相同之 EMP2 模組化平台打造，提供最大馬力輸出介於 110hp 至 130hp 間的傳統汽、柴油引擎，與最大綜效馬力 225hp 的插電式混合動力，變速系統標準提供 6 速手排，可選配 8 速手自排。
Astra 為 1991 年用以取代 Kadett 車系所推出的作品，自第一代便開始提供五門旅行車，國內市場則由時任總代理裕隆通用汽車於 2008 年時首度引進旅行車，當時採用 1.9 CDTI 柴油動力，建議售價為新台幣 119.8 萬元起，然而隨裕隆通用於 2012 年停止新車業務後，便不再有官方的車源導入國內了。