越野能手終將改朝換代 Lexus GX發表前洩露玄機

車機軟體大戰開打！Google推出更多功能 YouTube、賽車遊戲囊括其中

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

車機系統現在成了車廠與科技巨擘爭相搶奪的科技，有些車廠害怕被奪走太多主導權，選擇自行開發，但科技公司並沒有因此停下腳步，在最新的Google I/O 2023上面他們針對了Android Auto以及Android Automotive OS作出更新，現在你上車之後將會擁有更多樂趣！

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Google I/O 2023發表了全新的Android Auto以及Android Automotive OS，更多功能讓人喜愛。
Google I/O 2023發表了全新的Android Auto以及Android Automotive OS，更多功能讓人喜愛。
如果把你開車的時間都拿來辦公的話，你可能每天可以多睡1.5小時，像是美國人每年花費了700億小時在開車，因此車上的時光如果可以有更多應用那會是一件天大的好事，而現在Google更新了Android Auto之後，你將可以開啟Zoom、Microsoft Teams以及Cisco WebEx，終於不會再錯過任何重要會議了，而除了Android Auto之外，這次Google的重點更是放在Android Automotive OS，這套直接應用在車輛當中的系統到今年年底將會增加一倍以上的車使用，而在娛樂以及通信方面的更新更令人喜愛了。

車輛直接搭載Android Automotive OS的話將可以開啟更多功能，而且也可以一直更新相當方便。
車輛直接搭載Android Automotive OS的話將可以開啟更多功能，而且也可以一直更新相當方便。
現在你可以直接在車機上面打開YouTube觀看影片，而如果你喜歡的是遊戲，GameSnacks將會內建在車輛當中，賽車遊戲、撲克牌或者是適合小朋友玩的趣味遊戲皆有搭載，而且在回覆訊息方面變得更為智慧，可以回覆什麼時候抵達目的地，另外除了Google Map之外還有Waze也會內建其中，這款地圖APP將會更適合電動車使用，同時車輛當中擁有多個螢幕的話，將可以顯示不同資訊，還可以直接在前後座之間分享，再加上有更多物聯網的應用程式加入其中，整輛車將會變成一款迷人的科技玩具。

車載系統當中將內建遊戲，讓你等待的時間不無聊。
車載系統當中將內建遊戲，讓你等待的時間不無聊。
Waze地圖APP更電動車使用，將會顯示更多關於電動車需要知道的資訊。
Waze地圖APP更電動車使用，將會顯示更多關於電動車需要知道的資訊。
多重螢幕功能也成為了標配，未來每個人都可以看自己想看的東西。
多重螢幕功能也成為了標配，未來每個人都可以看自己想看的東西。
同時前後座也可以分享螢幕內容，讓大家在車上更有共鳴。
同時前後座也可以分享螢幕內容，讓大家在車上更有共鳴。

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