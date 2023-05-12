車機軟體大戰開打！Google推出更多功能 YouTube、賽車遊戲囊括其中

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如果把你開車的時間都拿來辦公的話，你可能每天可以多睡1.5小時，像是美國人每年花費了700億小時在開車，因此車上的時光如果可以有更多應用那會是一件天大的好事，而現在Google更新了Android Auto之後，你將可以開啟Zoom、Microsoft Teams以及Cisco WebEx，終於不會再錯過任何重要會議了，而除了Android Auto之外，這次Google的重點更是放在Android Automotive OS，這套直接應用在車輛當中的系統到今年年底將會增加一倍以上的車使用，而在娛樂以及通信方面的更新更令人喜愛了。
現在你可以直接在車機上面打開YouTube觀看影片，而如果你喜歡的是遊戲，GameSnacks將會內建在車輛當中，賽車遊戲、撲克牌或者是適合小朋友玩的趣味遊戲皆有搭載，而且在回覆訊息方面變得更為智慧，可以回覆什麼時候抵達目的地，另外除了Google Map之外還有Waze也會內建其中，這款地圖APP將會更適合電動車使用，同時車輛當中擁有多個螢幕的話，將可以顯示不同資訊，還可以直接在前後座之間分享，再加上有更多物聯網的應用程式加入其中，整輛車將會變成一款迷人的科技玩具。