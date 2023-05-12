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Ford Tourneo Connect No.005 ---- 媲美 Focus 的操駕感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Ford Tourneo Connect 旅玩家加入本站長測行列後也已經過一段時間的使用，擔下小七哥日常代步車以及公司攝影車的重任，對於其操控性，同仁們也有一定的心得，並透過本篇文章來與讀者分享。

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Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
即便 Tourneo Connect 旅玩家本質上是一款商旅車，但底盤採用的是聞名世界的 C1 平台，前軸懸吊系統為獨立麥花臣，後軸則是非獨立拖曳臂式設計而非葉片彈簧，整體的配置朝向乘用車靠攏，再加上 Ford 有口皆碑的底盤調校，在噪音與碎震抑制都相當不錯，與一般的乘用車的差距並不會過大。

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
前軸懸吊系統為獨立麥花臣。
Ford Tourneo Connect
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後軸採非獨立拖曳臂式設計而非葉片彈簧。
作為一輛要能載人亦能載重的正七人座商旅車，透過側面能看到後方懸吊行程較長的配置，這樣的設計有助於車輛滿載時能更有效平均配重，並使底盤更貼近於地面，高速穩定性和操控性相較空車時反而更為提升。而小七哥先前更將原先的鋁圈更換成 ST Edition 旋壓輕量鋁圈，尺寸從 205/60R16 一舉躍昇至 225/45R18，薄胎壁以及大幅減輕的簧下重量使得路感更加清晰並且有效提升操控及指向性，在山路彎道之中的表現十分優異，循跡性和靈活性更是令人忘記它商務取向的身分，反而更像是在駕駛一輛第三代的 Ford Focus 的既視感！

Ford Tourneo Connect
Ford Tourneo Connect
側面能看到後方懸吊行程較長的配置。
Ford Tourneo Connect
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總結前述，第二代 Ford Tourneo Connect 旅玩家底盤回饋紮實，懸吊的軟硬適中，後軸彈跳或車身搖晃的情形不算特別明顯，舒適性表現確實達到普遍家庭乘用車水準，在結合上它號稱「百變」魔術大空間配置，使用者理應對它相當滿意。

Ford Tourneo Connect
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