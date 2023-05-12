Peugeot 3008 No.034 ---- 後排座椅表現如何？

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根據本站實際量測 Peugeot 3008 的後座空間各項數據，椅面長度約為 60 公分，椅背長度約為 48 公分，椅背約為 100.7 度，而車室寬度來到約 150 公分之譜，後排座椅無法進行前後滑移調整。
得利於前座椅背的內縮設計 (下方附有地圖袋)，後座的膝部空間對於國人的平均身高來說相當足夠，頭部空間表現也十分優異，不在同級中不算突出的 2,675mm 軸距而有所短缺，座椅具備良好的發泡棉設定、完整的椅面及足夠的大腿支撐，使整體舒適度達到水準之上。
在地面部分，本站實際量測 Peugeot 3008 的中央隆起高度約為 3 公分，中央隆起寬度約為 28 公分，對於中央腳部的影響仍在可接受範圍，不致產生不舒適感，而前座椅與地面間的高度，可在 8~15 公分範圍間設定，後座空間的表現，對於 SUV 的訴求而言相當稱職。
前排椅背採取硬塑料配置，並具有內縮設計，營造更加寬敞的膝部空間。
另外，後排中央具備空調出風口，以及 12V 的電源供應，下方還提供 2 組 USB 插座。擁有 One-Touch 後座椅背自動前傾收折 (60/40 分離) 和 ISOFIX 兒童座椅固定裝置，中間座椅可做扶手並附有兩個杯架，後方還擁有雪橇口，可方便乘客直接拿取尾廂內部的小型物品，整體的配備鋪陳比 C5 Aircross 要來得更為豐富。
Peugeot 3008 與 Citroën C5 Aircross 雖為姊妹車，但後排座椅配置截然不同，前者為傳統 2+1 的配置；後者則是 3 張獨立座椅，並可做前後滑移，但未能搭載中央扶手，使得後座乘客無法享有置杯座。
本週使用情形方面，3008 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步、公務往返與載家人等用途，亦支援本站報導及影片的拍攝工作，行駛路段絕大多數均在台北市區，因使用里程累積較少，至截稿前尚未再加油，因此平均油耗數字有待日後加油時，再於長期測試文章中與讀者分享。