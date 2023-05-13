準備迎接純電化世代 Maserati 宣布 V8 動力將在 2023 年停產

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Maserati 宣告將在 2023 年底停產 V8 動力。Maserati自 1959 年發表首款搭載V8引擎的5000GT問世至今，掛上三叉戟品牌生產和銷售的V8車型已超過10萬量。Maserati 表示目前用於 Levante、Ghibli和 Quattroporte的 Trofeo高性能車型將於 2023 年底停產，但將繼續銷售至 2024 年。而未來品牌的旗艦車型將配置 Nettuno 海王星引擎，具有雙火花塞的預燃室燃燒系統，最早亮相於 MC20 超跑中，後續也應用在 Grecale 和 GranTurismo 車款上。該系統與傳統的引擎系統相結合，以優化任何類型駕駛條件下的性能（輸出、扭矩和消耗）。兩個系統可以根據扭矩需求單獨或同時啟動，駕駛員不會覺察到任何性能、噪音或駕駛舒適性方面的間斷。
因此在上述三款車型停產後，Maserati 採用內燃機性能最強悍的車型將僅剩下 MC20 GT2 賽車，其最大輸出功率可超過道路版的 621 匹馬力和 730 牛頓米的峰值扭力。
Maserati 未來將更專注於電動化的發展，持續加速品牌 Folgore 車款電氣化策略的市場布局，目標成為首個推出純電車型的義大利奢華汽車品牌。官方預計到 2025 年，旗下販售的車款都將提供純電動車型，預計2030年全面實現電氣化。