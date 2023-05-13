週末出遊過母親節車流量大　國道部分路段高乘載管制

許多民眾趁著週末六、日要過母親節，有些還安排聚餐與出遊，高速公路局參考近年母親節之週休六、日國道交通量統計資料及特性，預估本次假期交通需求以短途旅次之車流為主，交通量約為108到110百萬車公里，約較一般例假日增加8到10%交通量，因此部分路段實施高乘載管制與匝道儀控等交通疏導措施，而根據1968高速公路即時路況，上午9點國道狀況皆正常。
記者許家禎／台北報導
為因應母親節之週休六日（5/13、5/14）交通需求，高公局規劃5月14日（週日）15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月13日及14日兩日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、增加路肩開放時段路段以及國道全線暫停施工及例行養護作業等交通疏導措施。
高公局表示，母親節當週之週休六日國道交通量大，週六南向南港系統-坪林及週日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段，高公局預估較好走的時段建議如下。
5月13日南向尖峰日（週六）：西部國道建議早上6時前或中午12時後出發；國5建議早上5時前或下午5時後出發。5月14日北向尖峰日（週日）：西部國道建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時以前出發；國5則建議9點前出發。