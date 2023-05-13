未來旗艦移動載具　Tesla Model X Plaid 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
本站本次試駕車為 Model X Plaid。新在哪裡：
外觀：
- ●風阻係數 0.24 Cd，是地表所有量產 SUV 中最低的選擇之一
- ●車身鍍鉻飾條取消，改成黑化飾條
- ●前氣壩加大
- ●尺寸與 Model X 相比：
- ●輪圈：標配 20 吋 Cyberstream 輪圈 (選配：22 吋 Turbine 輪圈 加價 17.8 萬)
- ●車色：標配珍珠白 (選配：純黑、夜銀、深藍 4.9 萬，烈焰紅 9.7 萬)
- ●中控中島翻新，中控 17 吋觸控螢幕可左右傾斜(舊款螢幕為直式，新款為橫式)，提供 2200 x 1300 解析度，每秒 10 兆浮點運算，後座 8 吋觸控螢幕
- ●排檔桿、方向燈桿取消
- ●Yoke 方向盤 (選配 加價 8,000 元)
- ●隱藏式出風口
- ●前排通風、加熱座椅(回歸)
- ●雙層隔音玻璃
- ●960 瓦 22 組揚聲器(含主動道路噪音降噪功能)
- ●內裝顏色：標配全黑色&烏木飾板 (選配：黑色與白色&胡桃木飾板、米白色&胡桃木飾板 6.5 萬元)
- ●馬達配置：
- X Plaid：三馬達四輪驅動配置(加入熱泵技術)
- X：雙馬達四輪驅動。
- X Plaid最大馬力：1020hp、0 -100km/h：2.6秒、極速262 km/h
- X 最大馬力：670hp、 0-100km/h：3.9秒、極速240 km/h
- ●CCS2 插座
- ●舒適性套件 38.4 萬
- ●含導航、電動摺疊後視鏡、網路廣播、盲點預警、駕駛記憶功能座椅)
- ●增強版 Autopilot 自動輔助駕駛 11.1 萬 (選配)
- ●自動輔助導航駕駛、自動變換車道、自動停車、召喚功能、智慧召喚)
- ●全自動輔助駕駛（FSD）22.2 萬 (選配)
- ●基本版 Autopilot 自動輔助駕駛和增強版 Autopilot 自動輔助駕駛的所有功能)
- ●即將推出：交通號誌與停車標誌控制、在城市街道上自動輔助轉向
- 充電規格：
- DC：250kW，15 分鐘可達 282 km 所需電力
- ●續航里程：
- X Plaid：564 km
- X：597 km
車燈改為最先進的矩陣式頭燈。
貼平車身的車門把手，按壓尖端即可開門。
充電孔位在左後車燈旁。
車尾右側有象徵 Plaid 版本的圖樣銘牌。
不可動的尾翼上有第三煞車燈。
中央牌照上方的鍍鉻金屬飾條改為輛黑色。
輪圈配上大尺寸的 22 吋 Turbine 霧黑色輪圈。內裝部分改變就比較多，原先中控台上的直立式 17 吋觸控螢幕改為可左右移動的橫置 17 吋觸控螢幕，內容也更改許多。螢幕下方有兩格無線充電座，同時也是卡片鑰匙的感應點。中央鞍座因為少了排檔桿、手煞車等，因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間，中央扶手內也有一個形狀方正的空間，內有絨布鋪陳，可放置一些小物。第二排後座在中央扶手後方也新增了一個小螢幕，可以操作許多功能，諸如 Netfilx、YouTube、Disney+ 等娛樂系統、調整隱藏在螢幕上方的第三區冷氣出風口氣流與溫度，以及副駕駛座前後調整及第二排與第三排後座座椅加熱功能。由於車頂接近全部佈滿玻璃的狀態，使整個車室空間在視覺上感覺更遼闊、更明亮，搭配的白色內裝也顯得更加顯眼。方向盤採用的是全新造型的 Yoke 方向盤，旋轉上口徑偏大，且不規則的形狀在少數使用時機會有一點難控制，但整體上握感不差，轉向力道也可以接受，方向盤上整合了方向燈與雨刷撥桿的功能，都採用有回饋感的觸控式按鍵設計，右側有語音助理、雨刷、AutoPilot 控制、喇叭，左側則為左右方向燈、超車燈及音量控制。
全新造型的 Yoke 方向盤。
方向盤上整合了方向燈與雨刷撥桿的功能，都採用有回饋感的觸控式按鍵設計，右側有語音助理、雨刷、AutoPilot 控制、喇叭，左側則為左右方向燈、超車燈及音量控制。
儀表顯示相當清晰，判斷也相當準確。
可左右移動的橫置 17 吋觸控螢幕。
中央鞍座因為少了排檔桿、手煞車等，因此具有一個空間算不錯、可開閉的置杯架與置物空間。
螢幕下方有兩格無線充電座，同時也是卡片鑰匙的感應點。
第二排後座在中央扶手後方也新增了一個小螢幕，可以操作許多功能。
歐翼車門內部控制鈕位在 B 柱上。
迎賓踏板略缺一點質感。車載系統一直是 Tesla 的強項與特色，幾乎可以控制所有車輛功能之外，這次改款的車載系統，更用上了 AMD Ryzen 的處理器，使他的車載系統整個用起來更加順暢。這次改款除了直式改為橫式，UI 介面也全面大改，整體使用邏輯更像一台平板電腦。在按下左下角車輛標示後可進入車輛控制頁面，車輛控制頁面最左側，會是他的排檔方式，往前滑是入 D 檔、後滑是入 R 檔，P 檔及 N 檔則是兩個觸控按鍵。車輛控制頁面中，包含後視鏡調整、車門啓閉、雨刷…等非常多項。在「踏板與方向盤」頁面中，可以調整車輛的加速模式，包括：舒適、跑車、Plaid 與直線競速模式；「懸吊」頁面則可控制車身高度、阻尼軟硬等；車燈的控制也整合在車載系統中「車燈」頁面中；「安全」頁面則可以開啟「哨兵模式」，隨時保護車輛安全；「顯示」的頁面中，則可以調整螢幕傾斜方向、亮度、顏色等；「維修」頁面則可以看到胎壓偵測、電子車主手冊、洗車模式、拖吊模式…等功能。其餘還有充電、AutoPilot 自動駕駛輔助、旅程、導航等，都整合在這個頁面中。點擊螢幕中的溫度標記，便可調整前座雙區及後座第三區的冷氣，以及可以調整雙前座通風/加熱及第二排、第三排的加熱座椅，亦可使用同步/分開按鍵座統一貨個別調整，當然也有「維持/寵物/露營」三個模式選項。螢幕下方橫置排列的則是各式 App，包括有音樂串流平台、藍芽連線、電話、行事曆、電量、遊戲…等。其中 Zoom 的視訊功能，是本次新增的視訊應用程式，可以透過 Zoom，直接在車上進行視訊會議；當然，也有瀏覽器的功能，可以直接連線上網。若要切換到車載鏡頭畫面，則只要點下鏡頭這個 icon，便可一鍵將車側與後方鏡頭畫面顯示在螢幕上。整體使用上來說，這個車機算是直覺，滑起來的流暢度也很夠，沒有太多卡頓，內建的圖資就是 Google Map，算是相當貼近大眾使用。
按下鏡頭 icon 可開啟後方與側邊鏡頭。
內建 Google Maps。
顯示頁面。
冷氣與後排加熱座椅控制。
觸控式排檔。
倒車顯影畫面。
懸吊控制。
安全頁面可開啟哨兵模式。
踏板和方向盤頁面內有駕駛模式。空間上，Model X Plaid 第二排採用全果嶺的方式設計，少去了中央突起的問題，這部分表現相當不錯。後座乘坐空間上，拜大面積的玻璃所賜，即使是第三排也不會感到壓迫，但第二排的座椅整體設定偏低偏硬朗，包覆性也不算太明顯，有點可惜，第三排座椅則是適合身材較為嬌小的乘客或小孩乘坐。置物空間的部分，由於少了引擎，前方多了一個約 187L 的置物空間，後行李廂在第三排倒平後也可達 2486.5L，且後行李廂帳板底下仍有相當深的空間，所以在置物空間數據上算是表現的相當不錯，實際使用上，前行李箱形狀較為特殊，置物上稍有局限，但後行李箱平整性不錯，空間也算方正，因此表現的也相當不錯。
幾乎透明的車頂讓視野遼闊。
後行李廂在第三排倒平後也可達 2486.5L，且後行李廂帳板底下仍有相當深的空間，所以在置物空間數據上算是表現的相當不錯。
後尾門有電動啓閉。
前方多了一個約 187L 的置物空間動力部分，Model X Plaid 採用前單後雙交流永磁同步馬達，共三馬達驅動，輸出馬力可以高達 1020hp，0-100km/h 加速為 2.6 秒，極速可達 262km/h，扭力的部分原廠表示所有 Tesla 車型都不會提供扭力數據。底盤部分，設定上偏舒適取向，不過軟硬可調整，在像臺灣這種多坑洞與不平的道路品質上，算是一個優點，至少乘坐的舒適性不錯。實際上路，舒適模式下的 Model X Plaid 動力輸出十分平穩，不會有過多的衝勁，造成不適的貼背感；如果比較習慣起步強勁一點，則可以選擇「跑車」模式，會有比較多的起步加速感，再往上則還有加速力道更強烈的「Plaid」模式。另外值得一提的是，Model X 上僅有 One-Pedal 這個模式可用，無法調整動能回收的狀態，簡而言之，就是用一個踏板控制加減速，踩下電門踏板時車輛會開始加速，放開時會減速，而減速的的力道若不夠才需要使用煞車踏板，整體使用不會太不舒適，放鬆踏板的減速力道不會太過強烈，只不過這個操作方式需要特別習慣一下。
動力部分，Model X 上僅有 One-Pedal 這個模式可用，這個操作方式需要特別習慣一下。總體而言，Tesla Model X 維持了 Tesla 一貫打破框架的方式，不論是鷗翼式車門、裝載超多功能的 17 吋觸控螢幕，或是 Yoke 方向盤，Tesla 這家車廠方方面面都在重新給予移動載具賦予定義。近年來，隨著新能源不斷的問世，各家車廠也不斷在汽車設計上做突破，但要我說最突破、最成功的，真的就是 Tesla，究竟未來的車輛或是移動載具會變成什麼模樣，真的是令人既期待又害怕受傷害。