歐洲市場第二款純電車 Honda e:Ny1 登場

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Honda在歐洲市場第二款純電動車 e:Ny1 正式亮相。據 Honda 官方指出，e:Ny1 採用全新的 e:N Architecture F 平台打造，長寬高分別為 4,390mm x 1,790mm x 1,560mm，軸距為 2,610mm。整體造型取自 Honda SUV e: prototype 原型車，但就外觀而言其實與 Vezel/HR-V 有極高度的相似之處，不過細節上則較有前衛感，像是車頭採用專屬封閉式進氣水箱罩，中央的廠徽還擁有自發光效果，而此設計也是目前 e:N 系列車款的設計特徵。
車內鋪陳上則較 HR-V 更加前衛，儀錶板標準搭載 10.25 吋全液晶螢幕，中控台取消大量物理按鍵，排檔換上電子按鍵設計，並具備 15.2 吋的直立觸控螢幕，內建 Honda CONNECT 3.0導航系統，提供語音助理、OTA 升級等功能。
動力方面，Honda e:Ny1 採用前置馬達佈局，搭載可輸出 150kW (204hp)、峰值扭力 310Nm 的單顆電動馬達，搭配寧德時代供應的 68.8kWh 三元鋰電池，經過 WLTC 規範下續航里程約為 412 公里。
Honda 在 2021 年推出電動子品牌 e:N 之後，宣告未來 10 年在電動化和軟體技術將投入 5 兆日圓加快電動化轉型，預計 2030 年在全球市場推出 30 款純電動 EV 車型，年產量超過 200 萬輛。
歐洲 Honda 副總裁 Tom Gardner 表示，e:Ny1 是 Honda在歐洲電動化過程當中的下一步。將 Honda的開發理念轉換為智能化、以客戶為中心的技術與精美設計和充滿樂趣的駕駛融為一體。而最新的 e:Ny1 便是體現了 Honda 的核心理念最新產品。