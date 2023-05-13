品牌更新首度更新　KG Mobility 宣布推出 Rexton Sports Culmen

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Rexton Sports / Musso 車系在品牌更命後首度迎來更新。現行 Rexton Sports / Musso 自 2018 年推出，也是時候進行改款的動作。這次 KG Mobility 公布的全新改款車型擁有經過重新設計的車頭造型，換上與同架構打造的 Rexton 相似的 LED 大燈組，橫柵水箱護罩亦有所改變，同時前保險桿兩側設有 LED 前霧燈，下方還加入更大面積的黑色防刮材質，以及全新的鋁合金護板點綴。
車身其餘部分則未有太大的改變，不過新款 Rexton Sports 仍加入全新造型的輪圈設計，依照車型等級不同配有 17 吋、18 吋或 20 吋不等大小的胎圈組合。
內裝方面，新款 Rexton Sports 換上全新的獨立式 12.3 吋多媒體觸控螢幕取代舊有的 8 吋系統，同時儀錶板也加入 12.3 吋數位液晶螢幕。中控台同樣經過重新設計來搭配全新的介面，包含更加細緻的冷氣出風口、觸控式恆溫空調介面，並新增 32 色氣氛燈和 USB-C 充電孔。座椅選項也包含了合成皮革或者 Nappa 皮革/絨面材質包覆，並有黑色或卡其色供選擇。安全設備升級為 6 顆安全氣囊和大量ADAS，擁有 IACC 智慧型定速巡航系統、RCTA 後方車側警示系統、LDW 車道偏移警示系統、FCW 前方碰撞警示系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、HBA 自動切換式智慧型遠光燈輔助系統及 AEB自動緊急煞車系統等。
動力上搭載相同的 2.2 升渦輪柴油四缸引擎，借助四輪驅動系統和六速手自排變速箱，可發揮 202 匹最大馬力和 441 牛頓米的峰值扭力。