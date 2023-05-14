兒權團體籲終止虐待　托嬰受害父母為更多孩子發聲

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王薇君說，她推動防止兒虐運動已11年，但目前已揭露的兒虐案件仍是冰山一角，期盼政府聽見受害父母的悲痛心聲，政府不應只有在選舉年時高喊重視兒童權益，而是從日常中通盤檢討保護兒童的相關法規，把漏洞一一補齊、完善法規，讓孩童獲得平安成長的基本保障。
王薇君也呼籲社會大眾可以多一點熱心關懷，有助減少兒少受虐事件，只要大家再多一點關心、多一點留意，就能解救孩子免於兒虐恐懼中。
多名兒虐死亡案受害者家屬表示，失去孩子是一輩子的痛，政府大力提倡生育，卻未能打造讓孩子安心成長的環境。
王婉諭說，近年來頻繁發生的托嬰中心重大兒虐案件，再再凸顯政府在力求提高托育量能之際，卻對於托育機構的管理制度因循怠惰，不論從制度面到實務面，都仍有許多漏洞待補。
王婉諭指出，許多托育人員犯下的兒虐案件，並非僅是疏忽照顧，而是帶有嚴重危險性的行為，例如：棉被蓋住臉部、強迫嬰兒趴睡、以身體重壓、大力搖晃嬰兒頭部導致顱內出血，顯示不僅托育人員的養成教育無法培育正向照顧專業，社政機構的稽查制度也嚴重失靈，讓許多選擇托育服務的家長只能自求多福。
王婉諭呼籲，大家一起關注漏洞百出的制度，杜絕不當對待，讓每個孩子都能有平安長大的權利，讓所有母親都能度過安心的母親節。
小桃子媽媽說，她的孩子被保母照顧到顱內出血；庭庭媽媽說，托嬰中心一名托育員將棉被將她女兒的頭、臉蓋得密不透風且側身雙腿壓制女兒雙腳還勾住女兒腿部，最後女兒窒息；小虎妹的爸爸說，他女兒遭保母殘忍不當對待，頭部多處出現挫位性骨折，最後腦死。
受害者家屬們認為，這些兒虐都不是單純的過失，應將罪名改重故意殺人罪，因嬰幼兒爲無行為能力人。
彩熏媽媽建議，社會局應將無良保母公布全名及托育地點，避免私下托育其他孩童；保母凡刑事或民事有罪者，應無當保母資格。（編輯：管中維）1120514