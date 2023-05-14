【油價公告】中油、台塑宣布明(15)日起國內汽、柴油各調漲 0.2 元及 0.3 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (15) 日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.6元。本週因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。
台灣中油表示，本週受美國4月就業人口成長優於預期以及5月起石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）啟動擴大減產計畫影響，造成國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.05美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為1.15%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.3元及0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.3元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價受到美國政府計畫回補戰略儲油、美國債務上限僵局未解等多空因素影響，呈現小幅波動盤整，均價高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2023年5月15日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。