僅搭載油電系統 歐規 Honda CR-V e:HEV / e:PHEV 雙動力登場

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第六代歐規 Honda CR-V 首度在歐洲提供 e:PHEV 插電式油電動力選項。與美規車型相比，歐規 CR-V 最大的差異性在於取消1.5 升純燃油渦輪動力，最大的亮點在於這次的 e:PHEV 車型是 Honda 首度在歐洲市場提供，官方宣稱其可提供約 82 公里的續航里程，在電池溫度為 25°C時，充滿電可在 2.5 小時內完成。
CR-V e:HEV 油電和 e:PHEV插電式油電均搭載 2.0升自然進氣四缸汽油引擎，該引擎經過原廠工程師的調校有著高效率性能表現，並結合兩組電動馬達。不過可惜的是 Honda 官方並具體說明兩者之間的輸出功率差異，但 e:PHEV 車型有望搭載容量更大的鋰離子電池組，且在尾門上還加入 AWD 徽飾，意味著該車將配備四輪驅動系統。
內裝部分，歐規 CR-V 配有 9 吋多媒體觸控螢幕、7 吋數位儀錶板、雙區恆溫空調系統和 12 顆揚聲器 Bose 音響系統，同時也搭載最新型的 Honda Sensing 360 駕駛輔助套件。
在國內市場方面，目前傳出第六代 Honda CR-V 規劃在今年第三季推出，而根據今年 4 月環保署公布的新車審驗名單，台灣本田於今年 4/14 完成三款 CR-V 的審驗，從官方公布的數據顯示其搭載的 1.5 升動力與舊款的代號不同，推測將會是第六代 CR-V 所搭載的動力，也意味著新車初期將依舊提供 1.5 升 VTEC TURBO 渦輪汽油動力，Hybrid 暫未確認導入。