車機軟體大戰開打！Google推出更多功能 YouTube、賽車遊戲囊括其中

5.0 升 V8 雙動力 AC Cobra GT Roadster 英國倫敦亮相

7Car 小七車觀點

英國獨立汽車製造廠 AC Cars 於去年宣布將推出全新 AC Cobra GT Roadster 敞篷跑車後，經過多次的預告終於在英國倫敦托特納姆熱刺球場公開實車面貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AC Cobra GT Roadster 實車於英國倫敦正式亮相。
AC Cobra GT Roadster 維持品牌源自 1960 年代著名的圓潤造型，雙線條紋塗裝、圓潤頭燈、橢圓形水箱罩、高聳輪弧、金屬加油孔以及碩大的引擎進氣口都被保留下來，但是將諸多現代元素加入其中，如平整化車門把手、LED 日行燈、碳纖維輪拱 / 側裙 / 鯊魚鰓以及運動感十足的多輻式跑車鋁圈。

底盤部分採用與 Icona Design Group 及 Cecomp Spa 共同設計的 Space Frame 鋁合金車體科技結合輕量化碳纖維及鋁合金材質，使其空車重保持在 1,450 公斤上下。內裝部分可根據車主需求提供左駕或者右駕的選項，同時迎合現代人的體型，其軸距達到 2,570mm，比起 AC Cobra Mk. VI 多出 284mm，加上更長的車身，意味著能更加適合超過 180 公分的成人乘坐。配備方面自然結合日常實用性和舒適性，擁有空調系統、電動車窗、多媒體觸控螢幕和可拆卸硬頂等配備。

動力方面，Cobra GT Roadster 擁有兩種配置，搭載一具 5.0 升 Ford 5.0 Coyote 自然進氣 V8 汽油引擎，可發揮 454hp 最大馬力，另可加價選配機械增壓套件，配上 6 速手排或 10 速手自排變速系統以達後輪驅動，擁有 654hp 最大馬力及 780Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100 公里只需 3.4 秒，最高極速上看至 278 公里/每小時。

官方表示 Cobra GT Roadster 可以直接合法上路，目前世界各地有興趣的消費者已經可以透過網路預訂，起價為 285,000 英鎊 (約合新臺幣 1045.6 萬元) 起。

僅搭載油電系統 歐規 Honda CR-V e:HEV / e:PHEV 雙動力登場

【油價公告】中油、台塑宣布明(15)日起國內汽、柴油各調漲 0.2 元及 0.3 元

品牌更新首度更新　KG Mobility 宣布推出 Rexton Sports Culmen

歐洲市場第二款純電車 Honda e:Ny1 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀