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你的第一台新能源CUV，Kia Stonic 1.0T真的很可以

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

試著在腦海找出幾個車壇關鍵字，沒意外的話，「新能源」、「CUV」、「渦輪增壓」、「Level 2 自動駕駛輔助」等熱議話題肯定雀屏中選，再以這些條件找尋符合的目標，而且還要讓多數買家得以輕鬆享用，絞盡腦汁，還真只有Kia Stonic 1.0T全吻合，更別說還順道奉上帥勁與型格。

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Kia的野望 — 新能源車戰略清晰

在正式介紹Stonic 1.0T之前，有必要好好聊聊改弦易幟換廠徽的Kia，背後所擘畫的新能源大戰略，事實上，從好評不斷的EV6甫推出，便可知曉這間車廠想做的是訂定業界高標準，而非虛應電氣化風潮過渡品，而即將面市的EV9，更將如此想望提升至最高點，當然，面對不同消費環境需求，各種類型新能源動力架構同樣是Kia斟酌重點，日前才在台發表的Sorento Turbo - Hybrid便是其中最好的例證，其以小排氣量渦輪增壓引擎搭配電動馬達，徹底發揮輕油耗大動力優勢，而本文主角Stonic 1.0T則又是另一指標，1.0升渦輪增壓引擎配上48V MHEV輕油電系統，不僅高效節能同時有效降低新能源CUV的入手難度。

正因此，於新能源市場戰略清晰的Kia，在台灣市場2023年第一季新能源產品佔比已堂堂突破17%，顯見邁向低碳時代，這間全球化車廠已做好萬全準備，而兼具摩登時尚的電能科技魅力，正是當前Kia得以引領車壇風潮的最佳理由。

Kia再造品牌新識別的背後，也象徵著邁入新設計、新科技與新能源的意涵。
Kia再造品牌新識別的背後，也象徵著邁入新設計、新科技與新能源的意涵。
EV6以強勁動能、高效充電以及卓越續航里程，自上市以來即震撼車壇並接連締造銷售佳績。
EV6以強勁動能、高效充電以及卓越續航里程，自上市以來即震撼車壇並接連締造銷售佳績。
甫發表的Sorento Turbo - Hybrid以小排氣量渦輪增壓引擎搭配電動馬達，徹底發揮輕油耗大動力優勢。
甫發表的Sorento Turbo - Hybrid以小排氣量渦輪增壓引擎搭配電動馬達，徹底發揮輕油耗大動力優勢。
Stonic 1.0T以1.0升渦輪增壓引擎配上48V MHEV輕油電系統，不僅高效節能同時有效降低新能源CUV的入手門檻
Stonic 1.0T以1.0升渦輪增壓引擎配上48V MHEV輕油電系統，不僅高效節能同時有效降低新能源CUV的入手門檻
智慧油電 — 1.0升渦輪增壓48V輕油電系統

讓焦點回到今天的主角身上，之所以再次相逢，原因自是出於新能源趨勢下，Kia Stonic 1.0T能令更多人得以輕鬆享用的特質，而這樣的優勢不僅體現於價位親和力，其實就連動能效率亦極具吸引力，就從其所搭載同級少見的Smart stream 48V Mild Hybrid渦輪增壓缸內直噴直列三缸汽油引擎來看，在整合了1.0升汽油渦輪增壓引擎與48V智慧油電MHEV系統後，不僅獲得19.9km/L極輕省油耗，同時每年的牌照稅與燃料費支出也能萬元有找，大幅降低擁車之後的各種成本，不僅如此，Kia Stonic 1.0T還以120ps/6000rpm最大馬力以及對於日常駕駛更形重要的20.4kgm/2000~3500rpm峰值扭力，連同7速雙離合器自手排系統及擁有「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，換得同級對手中難得一見的飽滿衝勁，一旦搭配刻意壓低的車身重心與設定良好的底盤懸吊，Kia Stonic 1.0T雖身擁CUV身形，卻能帶來宛如掀背車般的優異循跡，一派歐系鋼砲的動態氛圍，無論快慢皆能讓鍾情駕馭者愛不釋手。

整合了1.0升汽油渦輪增壓引擎與48V智慧油電MHEV系統，Kia Stonic 1.0T不僅獲得19.9km/L極輕省油耗，同時具備120ps/6000rpm與20.4kgm/2000~3500rpm峰值輸出。
整合了1.0升汽油渦輪增壓引擎與48V智慧油電MHEV系統，Kia Stonic 1.0T不僅獲得19.9km/L極輕省油耗，同時具備120ps/6000rpm與20.4kgm/2000~3500rpm峰值輸出。
7速雙離合器自手排系統，讓動能展現更加直接而無遲滯。
7速雙離合器自手排系統，讓動能展現更加直接而無遲滯。
擁有「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，可隨心所欲對應當前需求與心情。
擁有「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，可隨心所欲對應當前需求與心情。
刻意壓低的車身重心與設定良好的底盤懸吊，Kia Stonic 1.0T竟能帶來宛如掀背車般的優異操控特質。
刻意壓低的車身重心與設定良好的底盤懸吊，Kia Stonic 1.0T竟能帶來宛如掀背車般的優異操控特質。
Level 2智駕 — DRIVE WiSE智慧安全輔助系統

除令人欲罷不能的駕控樂趣與輕盈高效的節能表現外，作為日常用車，Kia Stonic 1.0T也還備有超越同級極其完整的安全配置與駕駛輔助系統，像是DRIVE WiSE智慧安全輔助系統便是全車系標配，其下轄SCC智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)與LKA車道修正輔助系統，完整符合SAE Level 2自動駕駛分級規範，而BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW盲區偵測警示系統及RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，更大幅降低因視覺死角所導致的安全疑慮，全方位守護駕駛與乘員乃至其他用路人的安全。

作為新世代CUV，Kia Stonic 1.0T亦具備DRIVE WiSE智慧安全輔助系統以之對應複雜多變的日常行車狀況。
作為新世代CUV，Kia Stonic 1.0T亦具備DRIVE WiSE智慧安全輔助系統以之對應複雜多變的日常行車狀況。
在SCC智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)與LKA車道修正輔助系統攜手合作下，Kia Stonic全車系皆符合SAE Level 2自動駕駛的分級規範。
在SCC智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)與LKA車道修正輔助系統攜手合作下，Kia Stonic全車系皆符合SAE Level 2自動駕駛的分級規範。
BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW盲區偵測警示系統及RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統可大幅降低因視覺死角所導致的安全疑慮。
BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW盲區偵測警示系統及RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統可大幅降低因視覺死角所導致的安全疑慮。
時尚雙彩 — 專屬Two-Tone配色

當然一直以來Kia所給予車迷時髦並極富設計感的印象，在Stonic 1.0T上同樣清晰可見，同時並以更具科技感度的視覺雕琢，打造新世代型格座駕的誘人魅力，像是從前視角度觀之，Stonic 1.0T採取Kia家族化虎鼻式造型水箱護罩，並將意象延伸至左右兩側內含四點式LED日行燈的Tiger Eyeline造型頭燈組，營造積極動感態勢。車側部分則以極為流線的類掀背CUV輪廓打造富律動感精神，再搭配上休旅意象濃郁的防刮材質下護板與類金屬質感車頂架，並連同LED尾燈、運動化下護板及尾翼設計收尾，展現都會潮旅俐落品味，同時完美詮釋多元跨界身份。

除此之外，Kia Stonic 1.0T也透過雙色烤漆車身，展現擁有者與眾不同的自我品味，以這天所試駕的1.0T智慧油電GT-line來說便披覆極為搶眼的「芎蒼灰+雲雀黃」配色，而1.0T智慧油電版則另有「豔麗紅+極光黑」、「動勁藍+星鑽白」、「雲雀黃+極光黑」與「宇宙籃+極光黑」等多重搭配，透過撞色對比的視覺效果，輕鬆打造洋溢個性的專屬型格座駕。

車側以極為流線的類掀背CUV輪廓打造富律動感精神，再搭配上休旅意象濃郁的防刮材質下護板與類金屬質感車頂架打造率性風格。
車側以極為流線的類掀背CUV輪廓打造富律動感精神，再搭配上休旅意象濃郁的防刮材質下護板與類金屬質感車頂架打造率性風格。
前方視角以虎鼻式造型水箱護罩為中心，並將意象延伸至左右兩側內含四點式LED日行燈的Tiger Eyeline造型頭燈組，營造積極動感面貌。
前方視角以虎鼻式造型水箱護罩為中心，並將意象延伸至左右兩側內含四點式LED日行燈的Tiger Eyeline造型頭燈組，營造積極動感面貌。
Kia Stonic 1.0T以俐落品味詮釋都會潮旅扮相，同時完美演繹多元跨界身份。
Kia Stonic 1.0T以俐落品味詮釋都會潮旅扮相，同時完美演繹多元跨界身份。
不同車型備有不同車色配置，而1.0T智慧油電車型更帶來雙色對比的視覺效果，像是試駕的1.0T智慧油電GT-line就披覆上搶眼的「芎蒼灰+雲雀黃」配色。
不同車型備有不同車色配置，而1.0T智慧油電車型更帶來雙色對比的視覺效果，像是試駕的1.0T智慧油電GT-line就披覆上搶眼的「芎蒼灰+雲雀黃」配色。
CUV的理想值 — Kia Stonic 1.0T

其實本想以「CUV的最大值」作為本文的結語，畢竟面面俱到的Kia Stonic 1.0T，堪稱當前CUV級距之集大成者，但仔細想想，以其搶眼Two-Tone車色、48V輕油電複合動力、省油省稅的小排量渦輪增壓引擎、Level 2等級DRIVE WiSE智慧安全輔助系統、現下最夯的CUV設計與格局以及極具親和力的價格門檻等全方位特質，所象徵的更可以是一種對於生活恰到好處的熱情與憧憬，那是權衡之後更能洞悉全局的成熟態度，於是以「CUV的理想值」來形容似乎更顯貼切，並能一語道盡我們對於Kia Stonic 1.0T的無盡好感。

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