你的第一台新能源CUV，Kia Stonic 1.0T真的很可以

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Kia的野望 — 新能源車戰略清晰
在正式介紹Stonic 1.0T之前，有必要好好聊聊改弦易幟換廠徽的Kia，背後所擘畫的新能源大戰略，事實上，從好評不斷的EV6甫推出，便可知曉這間車廠想做的是訂定業界高標準，而非虛應電氣化風潮過渡品，而即將面市的EV9，更將如此想望提升至最高點，當然，面對不同消費環境需求，各種類型新能源動力架構同樣是Kia斟酌重點，日前才在台發表的Sorento Turbo - Hybrid便是其中最好的例證，其以小排氣量渦輪增壓引擎搭配電動馬達，徹底發揮輕油耗大動力優勢，而本文主角Stonic 1.0T則又是另一指標，1.0升渦輪增壓引擎配上48V MHEV輕油電系統，不僅高效節能同時有效降低新能源CUV的入手難度。
正因此，於新能源市場戰略清晰的Kia，在台灣市場2023年第一季新能源產品佔比已堂堂突破17%，顯見邁向低碳時代，這間全球化車廠已做好萬全準備，而兼具摩登時尚的電能科技魅力，正是當前Kia得以引領車壇風潮的最佳理由。
智慧油電 — 1.0升渦輪增壓48V輕油電系統
讓焦點回到今天的主角身上，之所以再次相逢，原因自是出於新能源趨勢下，Kia Stonic 1.0T能令更多人得以輕鬆享用的特質，而這樣的優勢不僅體現於價位親和力，其實就連動能效率亦極具吸引力，就從其所搭載同級少見的Smart stream 48V Mild Hybrid渦輪增壓缸內直噴直列三缸汽油引擎來看，在整合了1.0升汽油渦輪增壓引擎與48V智慧油電MHEV系統後，不僅獲得19.9km/L極輕省油耗，同時每年的牌照稅與燃料費支出也能萬元有找，大幅降低擁車之後的各種成本，不僅如此，Kia Stonic 1.0T還以120ps/6000rpm最大馬力以及對於日常駕駛更形重要的20.4kgm/2000~3500rpm峰值扭力，連同7速雙離合器自手排系統及擁有「 Eco」，「Sport」和「Normal」模式的Drive Mode可變行車駕馭系統，換得同級對手中難得一見的飽滿衝勁，一旦搭配刻意壓低的車身重心與設定良好的底盤懸吊，Kia Stonic 1.0T雖身擁CUV身形，卻能帶來宛如掀背車般的優異循跡，一派歐系鋼砲的動態氛圍，無論快慢皆能讓鍾情駕馭者愛不釋手。
Level 2智駕 — DRIVE WiSE智慧安全輔助系統
除令人欲罷不能的駕控樂趣與輕盈高效的節能表現外，作為日常用車，Kia Stonic 1.0T也還備有超越同級極其完整的安全配置與駕駛輔助系統，像是DRIVE WiSE智慧安全輔助系統便是全車系標配，其下轄SCC智慧巡航控制系統、LFA車道維持輔助系統(全速域)與LKA車道修正輔助系統，完整符合SAE Level 2自動駕駛分級規範，而BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW盲區偵測警示系統及RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，更大幅降低因視覺死角所導致的安全疑慮，全方位守護駕駛與乘員乃至其他用路人的安全。
時尚雙彩 — 專屬Two-Tone配色
當然一直以來Kia所給予車迷時髦並極富設計感的印象，在Stonic 1.0T上同樣清晰可見，同時並以更具科技感度的視覺雕琢，打造新世代型格座駕的誘人魅力，像是從前視角度觀之，Stonic 1.0T採取Kia家族化虎鼻式造型水箱護罩，並將意象延伸至左右兩側內含四點式LED日行燈的Tiger Eyeline造型頭燈組，營造積極動感態勢。車側部分則以極為流線的類掀背CUV輪廓打造富律動感精神，再搭配上休旅意象濃郁的防刮材質下護板與類金屬質感車頂架，並連同LED尾燈、運動化下護板及尾翼設計收尾，展現都會潮旅俐落品味，同時完美詮釋多元跨界身份。
除此之外，Kia Stonic 1.0T也透過雙色烤漆車身，展現擁有者與眾不同的自我品味，以這天所試駕的1.0T智慧油電GT-line來說便披覆極為搶眼的「芎蒼灰+雲雀黃」配色，而1.0T智慧油電版則另有「豔麗紅+極光黑」、「動勁藍+星鑽白」、「雲雀黃+極光黑」與「宇宙籃+極光黑」等多重搭配，透過撞色對比的視覺效果，輕鬆打造洋溢個性的專屬型格座駕。
CUV的理想值 — Kia Stonic 1.0T
其實本想以「CUV的最大值」作為本文的結語，畢竟面面俱到的Kia Stonic 1.0T，堪稱當前CUV級距之集大成者，但仔細想想，以其搶眼Two-Tone車色、48V輕油電複合動力、省油省稅的小排量渦輪增壓引擎、Level 2等級DRIVE WiSE智慧安全輔助系統、現下最夯的CUV設計與格局以及極具親和力的價格門檻等全方位特質，所象徵的更可以是一種對於生活恰到好處的熱情與憧憬，那是權衡之後更能洞悉全局的成熟態度，於是以「CUV的理想值」來形容似乎更顯貼切，並能一語道盡我們對於Kia Stonic 1.0T的無盡好感。