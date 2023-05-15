預計 2024 年投產 MG Cyberster 倫敦亮相

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英國 MG 宣布 Cyberster 首度在英國倫敦公開亮相。MG 在 2021 年首度公開 Cyberster Concept 概念車，並在 2 年後的上海車展上正式公開量產版車型。MG 指出 Cyberster 並非 MG F 以及 TF 的後繼車型，其定位在更高階的豪華敞篷電動跑車市場。Cyberster 為傳統的雙人軟篷跑車，長寬高分別為 4,535mm x 1,913mm x 1,329mm，軸距為 2,690mm，車重為 1,850kg。可電動收折的軟篷車頂採用可大幅降低車重及重心的布料製成，車頭被刻意壓低，營造更流線的樣貌，頭燈以原子能為靈感，尾廂上緣採取鴨尾造型，後方延續了概念車的類英國國旗箭頭式尾燈，表露出的驕傲的英倫血統，鍘刀式車門以微上掀的方式開啟，散發出優雅的氣質。
內裝方面於中控台上搭載弧形數位液晶面板和觸控感應按鍵，營造出鮮明的科技感受。MG 倫敦設計工作室總監 Carl Gotham 表示 MG Cyberster 將成為品牌未來設計走向的開端，強調在遵循傳統車輛造型的同時，亦有創新的設計價值。
動力表現上，MG Cyberster 將規劃提供採用單顆電動馬達的低功率車型和雙電動馬達的高輸出車型，其中單電動馬達車型後軸搭載一組永磁同步電動馬達，擁有 314ps及 340ps 兩種輸出設定；至於四輪驅動雙電動馬達車型，則有相當優異的 544ps 性能實力。Cyberster 計劃於 2024 年夏季於英國和歐洲推出，而 MG 官方也預告將很快宣布新車的更多細節。