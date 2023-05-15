即將停產 Lamborghini 宣布 Huracán 車系配額售罄

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Lamborghini Huracán 車系配額已全數售罄，將在不久後停產。Lamborghini 執行長 Stephan Winkelmann 指出，2023 年將是品牌 Direzione Cor Tauri 計劃的第二階段，將是品牌歷史上最重要的投資計劃，可幫助 Lamborghini進一步拓展市場發展。Direzione Cor Tauri 計劃最早於 2021 年公布，預計在 2024 年底前將旗下產品線實現電氣化，同時在 2030 年前推出首款純電動跑車。
至於在 Huracán 車系方面，其在 2013 年推出迄今已有 10 年的歷史，此後經歷多次規模不等的改款與更新，成為旗下相當受歡迎的跑車作品。而原廠也在去年底宣布推出 Huracán Sterrato 越野車型，較 Evo 車型增加 44cm 的最低距地高，前輪距增加 30mm，後輪距增加 34mm，前保險桿加裝 2 具探照燈，前後保險桿及側裙的下方均配置鋁合金護板，前後輪拱加裝帶有鉚釘造型的大型塑料防刮護板，整體造型打破傳統跑車的格局。
Lamborghini Huracán Sterrato作為 Huracán 車系的末代車型，Huracán Sterrato 預計限量生產 1,499 輛，也就是說其悉數交車後，Huracán 車系最快將在 2024 年正式走入歷史。
隨著品牌的電氣化策略，Huracán 後繼車型有望換上全新的油電系統，目前 Lamborghini 已率先推出全新的旗艦油電跑車 Revuelto，並且獲得相當熱烈的回響。而該車也於近日在中國大陸市場上市，當地定價為 629.4994萬人民幣起 (折合新台幣約 2787.27 萬起)。