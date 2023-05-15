加入 F1 賽車風格 Aston Martin DBX707 AMR23 Edition 新登場

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Aston Martin 宣布推出 DBX707 AMR23 車型，預計採用限量方式販售。此次推出的 DBX707 AMR23 仍由 Q by Aston Martin 客製化部門所操刀，換上與稍早前發表的醫療車為相同的 Podium Green 綠色塗裝，前葉子板還有 Q 部門的專屬徽飾來證明其獨特身份。
內裝方面，DBX707 AMR23 選用 Onyx Black/Eifel Green 黑/綠雙色來鋪陳，在中控台和碳纖維運動座椅上也分別以綠色縫線來與外觀相呼應。而車內也隨處可見碳纖維飾板，門檻飾板上還加入了 AMR23的字樣。
動力配置方面，DBX707 採用源自於 Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配濕式多片離合器 9 速手自排變速箱，可輸出較標準版 DBS V8 高出 157ps 的 707ps 最大馬力，峰值扭力也較標準版 DBX V8 高出 200Nm 的 900Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.3 秒完成。底盤部分採用三艙式氣壓懸吊，標準配備碳纖維陶瓷煞車碟盤 (前直徑 420mm 後直徑 390mm) 搭配 Racing Green 塗裝的 6 活塞單體卡鉗，另外還配備全新電子限滑差速器 (e-diff)、電子主動式防傾系統 (eARC) 及全自動前後扭力分配系統。
DBX 作為 Aston Martin 面對 SUV 風潮所做出的回應，雖然缺少了以往雙門 GT 的優雅，但卻能提供更加方便的空間機能性，而性能更加強勁的 DBX707 也回應了對於追求速度的買家。國內總代理永三汽車於去年7 月宣布引進，報價為新臺幣 1,438 萬元起。