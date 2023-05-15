Ford重量級車款，新世代Ranger 6/1發表

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Ford今年在國內市場最受矚目與重量級出車款其一就是新世代Ranger，而在4月中時Ford便宣布Ranger展開預售活動，規劃XLT（預售價135萬元）與Wildtrak（預售價158萬元）兩種車型。
對於喜愛與有皮卡需求的買家來說，新世代Ranger可是相當具有吸引力，首先Ranger在外觀方面採用致敬F-150元素，搭配全新水箱護罩與格柵和全新頭尾燈等設計，進而勾勒出鮮明且更硬悍粗曠氣勢。而車室Ranger亦配備8吋數位儀表、SYNC4A系統、無線Apple CarPlay/Android Auto、E-Shifter電子式排檔、無線充電等便利配備。
而消費者在意也是Ranger車輛本質部分搭載2.0升柴油引擎，其中XLT車型有著170hp/41kgm動力表現並配置及六速手自排變速系統，而Wildtrak車型進一步將動力提升至205hp/51kgm，變速系統也改配置十速手自排變速箱。除此之外Ranger還具有3,500kg拖曳能力、30˚進入角/21˚穿越角/25.6˚離去角及800mm最大涉水深度等表現，另搭配Part Time 4WD及Wildtrak車型配備的智慧四輪驅動4A與電子式後軸差速器鎖定等，有著優異的越野能力。如今隨著展開預售已有一個月時間，近日Ford便預告新世代Ranger即將於6/1發表，而有消息傳出的 Ranger Raptor 是否也會在當天一同現身？就讓我們敬請期待。