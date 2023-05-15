預售價 135 萬元起　全新大改款 Ford Ranger 將於 6/1 國內發表上市

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大改款 Ford Ranger 尺碼來到 5,359x 1,850x1,815mm，軸距也來到了 3,220mm。外觀上，擁有致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型尾燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在Wildtrak車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠等設計，使新世代 Ranger 展現出強大的視覺張力與實用機能兼具的全新造型。
內裝方面，集結 Ford 各項先進科技，跳脫原先皮卡被視為商用車的設計框架，做出更具科技氣息的數位化科技座艙。具有客製化功能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，營造了清晰簡潔的視覺介面。中控台則是配上了 Ford 全新開發的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統，打造出優秀的車載系統，操作上更為直覺。除了一般螢幕觸控及按鈕、旋鈕外，SYNC®4A 娛樂通訊整合系統更提供了對話式聲控系統、無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、以及線上車主手冊等多種便利機能，給駕駛者更便利的科技使用氛圍。
動力方面，大改款 Ford Ranger XLT 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，搭配 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，最大馬力為 170hp，最大扭力則有 41kgm，Wildtrak 車型則是搭配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力，同時更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。
Ford Ranger 為 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，規劃在全球 180 多個國家/市場販售，分別在南非以及泰國工廠生產，目前已在澳洲、歐洲及東南亞等市場推出，本站也將密切追蹤報導，請讀者們敬請期待。