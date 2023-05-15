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預售價 135 萬元起　全新大改款 Ford Ranger 將於 6/1 國內發表上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

福特六和近日宣布將於 6 月 1 日舉辦 「The All-New Ford Ranger上市發表會」，正式建議售價和配備資訊屆時將會一併公開。目前將提供兩種車型，分別為五人座的 XLT 車型 (預售價 135 萬元) 以及 Wildtrak 車型 (預售價 158 萬元)。

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全新大改款 Ford Ranger
全新大改款 Ford Ranger
大改款 Ford Ranger 尺碼來到 5,359x 1,850x1,815mm，軸距也來到了 3,220mm。外觀上，擁有致敬 Ford 經典貨卡 F-150 的許多元素，彰顯出更為鮮明的硬悍皮卡形象。全新進氣格柵、頭燈組、鋁合金輪圈組、C字型尾燈組等全新設計，讓新世代 Ranger 看上去更具科技感，而在Wildtrak車型上，更添加了運動車頂架、曜石黑防滾籠等設計，使新世代 Ranger 展現出強大的視覺張力與實用機能兼具的全新造型。

全新大改款 Ford Ranger
全新大改款 Ford Ranger
內裝方面，集結 Ford 各項先進科技，跳脫原先皮卡被視為商用車的設計框架，做出更具科技氣息的數位化科技座艙。具有客製化功能的 8 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板，營造了清晰簡潔的視覺介面。中控台則是配上了 Ford 全新開發的 SYNC®4A 娛樂通訊整合系統，打造出優秀的車載系統，操作上更為直覺。除了一般螢幕觸控及按鈕、旋鈕外，SYNC®4A 娛樂通訊整合系統更提供了對話式聲控系統、無線 Apple CarPlay®／Android AutoTM、以及線上車主手冊等多種便利機能，給駕駛者更便利的科技使用氛圍。

全新大改款 Ford Ranger
全新大改款 Ford Ranger
全新大改款 Ford Ranger
全新大改款 Ford Ranger
動力方面，大改款 Ford Ranger XLT 車型搭載 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，搭配 SelectshiftTM 六速手自排變速箱，最大馬力為 170hp，最大扭力則有 41kgm，Wildtrak 車型則是搭配上 SelectshiftTM 十速手自排變速箱，可輸出 205hp 的最大馬力以及 51kgm 的最大扭力，同時更具有高達 3,500kg 的優異載重與拖曳能力。

Ford Ranger 為 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，規劃在全球 180 多個國家/市場販售，分別在南非以及泰國工廠生產，目前已在澳洲、歐洲及東南亞等市場推出，本站也將密切追蹤報導，請讀者們敬請期待。

全新大改款 Ford Ranger
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