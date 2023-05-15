馬來西亞 IKEA 採購 DFSK EC35 純電廂型車提供物流服務

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馬來西亞市場販售的 DFSK EC35 採用雙人座的廂型貨車設計，其車身尺碼長寬高分別是 4,500x1,680x,1985 (mm)，軸距則為 3,050mm，貨艙長寬高則分別是 2,550x1,480x1,280 (mm)，載貨最大容積為 4.8 立方公尺。車內配備 8 吋觸控螢幕、倒車顯影、倒車雷達、駕駛座 SRS 輔助氣囊、ABS 防鎖死煞車系統及 EBD 電子煞車分配系統。
動力配置方面，CAM EC35 搭載最大功率 60kW 的電動馬達，可輸出 80hp 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-50km/h 加速需時 10 秒完成，搭配 38.7kWh 容量的鋰電池模組，擁有 WLTP 標準下 266 公里的最高續航里程，支援 6.6kW 充電及 DC 40kW 快速充電，透過 DC 快速充電約需 2.5 小時可充滿，AC 則需約 8 小時。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車及廂型車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起，購買穩發商用車即享【全民瘋現金 挑戰同級最低價】超值購車優惠專案，「金穩發S2.5t」推出入門版汰舊換新價42.8萬元起，是金穩發上市發表以來最低價。也是頭家入手的最佳時機。現在入手更可享有全車系輕鬆分期 0 頭款、領牌加贈丙式車體險與配件等好康。