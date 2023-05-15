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Aston Martin 新一代 DB 車型將於 5/24 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Aston Martin 今日（5/15）於官方媒體網站宣布，5/24 即將發表一輛新車，而該新車便是新一代 DB 車型。Aston Martin 官網表示，新一代 DB 車型將打破傳統 GT 車型的常規，創造一個新的類別。

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Aston Martin 將於 5/24 發表新一代 DB 車型。
從官方釋出的照片中可看出，新一代 DB 車型仍維持跑車的長車頭、短車尾的設計，搭配雙門流線型的車身線條。車頭照片可看出引擎蓋上方開了兩個導流孔，並佐以多道折線點綴，前方水箱護罩隱約可看出 Aston Martin 傳統家族式設計，並以金色輪圈點綴，帶出幾分奢華氣息。

車頭水箱護罩隱約可看出 Aston Martin 傳統家族式設計。
中控臺照片可看到，最上方有一個液晶螢幕，顯示著多媒體與空調等資訊，是否會有另一個螢幕？此螢幕尺寸與是否為觸控，有待發表後揭示。螢幕後方可以看到，Push Start 按鈕、雙區空調溫度調整、排檔桿/按鈕、音量控制扭等都設計於中控台上，值得一提的是我們可以看到一個排氣管標誌的按鈕，雖然不確定其功能是否為排氣管閥門，不過我們可以確定他可以產生多種排氣聲浪。

中控臺照片可看到，Push Start 按鈕、雙區空調溫度調整、排檔桿/按鈕、音量控制扭等都設計於中控台上。
現行版 DB 車型 DB11 由永三汽車總代理導入臺灣，官方網站上有 V8、V12 及 Volante 敞篷版三種編成，最低價格為新臺幣 1168 萬元起。相信新一代 DB 車型的出現，勢必能夠引起層峰超跑買家關注。

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