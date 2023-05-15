新臺幣 5,700 元起 / 供應 10 種尺寸　Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 正式在臺

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣固特異輪胎總經理 張智森 (右二)、銷售訓練經理 沈迪銘 (左一)、行銷經理 Joan (右一) 以及知名藝人 温昇豪一同進行 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 上市啟動儀式。Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 是一款專為乾溼地所設計的超高性能胎，除了導入乾地自控 Plus 科技，使胎塊能隨駕駛風格、路面狀況做最佳化的接地面延展，具備短煞停距離、優異抓地力、高轉向穩定性，充沛的乾地運動性能且容易掌控；另更擁有溼地貼合 Pro 科技，以新型態橡膠化合物讓輪胎更緊密微細的貼合地面，濕地煞停及操控表現再升級。整體重量減輕並擁有空氣動力學側壁設計；中央肋條採細花刀槽，橫向溝槽則採漸進式導角設計，可有效降低噪音頻率並提升舒適性。
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 今年上半年於國內市場提供 17 吋至 18 吋，胎寬介於 205mm 至 255mm 之間，扁平比介於 35% 至 45%，共供應 10 種規格尺寸，建議售價為新臺幣 5,700 元，主要瞄準 Porsche 718、Mercedes-Benz B/C/E-Class、BMW 3/4/5-Series、Audi A4/A6 等車型，同時也適用於電動車車款。
此外，Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 公司貨於胎壁外側刻有三輻式方向盤標記，凡購買即享安心五顧內容，包含 1 年路損安心保固、90 天滿意體驗保固、1 年免費道路救援、6 年產品品質保固和 24 小時客服中心等項目。
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 榮獲過 Auto Bild 最佳輪胎製造商 2022夏季胎第一名、Auto Motor 品牌測試第一名 (規格: 245/40R19 )、Driver Reviews 消費者評選獎項 2022年最佳城市車款輪胎等多個知名汽車雜誌評鑑大獎。相信面對臺灣氣候多變的道路環境能夠發揮真正實力，實現全面掌握、駕馭自如的行車體驗。