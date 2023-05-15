承接「純粹亮點」設計語彙　Luxgen U6 NEO 將於 5/31 亮相上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前原廠並未提供 Luxgen U6 NEO 相關照片，不過推測將會擁有與 URX NEO 相似的外觀造型，主要應只針對車頭進行革新，套用如貫穿式鋼琴烤漆飾板、無邊際點陣式水箱護罩、鋒冽式極光日型燈組等設計，亦有可能會新增烤漆顏色選項。
內裝方面，推估將 12 吋多媒體系統由原先 Luxgen Think+ 4.5 升級至 5.0版，將 AR view 的解析度提升至 120 萬畫素，並透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能，變得更簡便輕鬆，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座艙。
圖為目前市售 Luxgen U6 內裝。
圖為 Luxgen URX NEO 內裝。動力部分，推測將維持採用 1.8 升直列 4 缸雙渦流渦輪增壓汽油引擎，於 5,200rpm 時可輸出 202ps 最大馬力，於 2,000~4,000rpm 間可輸出 30.6kg-m 峰值扭力，搭配 Aisin 6 速手自排變速箱及前輪驅動。
Luxgen 自 2013 年 11 月 11 日首度推出 U6 迄今，已近 10 年的時間，期間經歷多次的改款與更新，至 2017 年時發表強化外型、配備與動力的 U6 GT / GT220 車系，如今 U6 NEO 來勢洶洶，想必將再度激起臺灣車市另一波熱潮。
Luxgen U6 於 2022 年 3/31 推出 GT AERO 車型，建議售價為新臺幣 82.8 萬元起。