建議售價新臺幣 750 萬元起　Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback p

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今日（5/15）Audi 臺灣總代理臺灣福斯集團臺灣奧迪正式宣布 Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance 正式在臺上市，建議售價為 RS 6 Avant performance 新臺幣 750 萬元起、RS 7 Sportback performance 新臺幣 780 萬元起。外觀方面，兩輛車與普通 RS 相比並沒有太多顯著差異，多提供 3 種烤漆選擇，其中包括金屬藍、消光藍及消光銀 3 種全新顏色，前保桿下緣、側裙、外後視鏡殼、側窗裝飾件以及尾部後擴散器等部位則塗上消光灰以增添殺氣，配備 22 吋（減重約 5 公斤），若搭配 RS Dynamics Package plus 更享有陶瓷煞車。今日所展示出的車輛更搭配黑化套件，讓整輛車更具性格。內裝同樣搭載 12.3 吋全液晶儀錶搭配三輻式多功能方向盤，座椅採用蜂格狀通風真皮包覆，中控台及門板則以 Dinamica 環保材質鋪陳，配上對比色縫線。車門開啟後，會有 RS Performance 照地燈。
今日所展示出的車輛更搭配黑化套件，讓整輛車更具性格。動力方面，依舊搭載 4.0L TFSI 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎配上 8 速手自排變速箱，但經過原廠大幅度的調教及改進，將最大馬力一舉提升 30hp 至 630hp，並可爆發出 850Nm 峰值扭力，增加了 50Nm，從 0 加速到 100 公里的時間縮短至 3.4 秒，標配的 RS 動態套件使其極速上看至 280 公里，並增加後輪轉向系統。若再搭配 RS Dynamic Package Plus 則可擁有 305 公里的最高極速。
搭載 4.0L TFSI 雙渦輪增壓 V8 汽油引擎配上 8 速手自排變速箱，最大馬力一舉提升 30hp 至 630hp，並可爆發出 850Nm 峰值扭力。今日除發表的 Performance 性能加強版本，臺灣福斯集團暨臺灣奧迪總裁 Rahil Ansari 也表示，Audi 原本的性能版本 Quattro 也正式更名為 Audi Sport。國內市場方面，臺灣福斯集團先前所導入的 Audi RS 6 Avant 及 RS7 車型建議售價分別為新臺幣 730 及 741 萬元起。如今代理商再新增導入性能更加強悍的 Performance 版本，讓追求性能的消費者又有更多選擇。
今日發表會現場，Audi 也帶來前兩代的 RS6 一同展示。