建議售價 131.9 萬起　Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 正式在台上市

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Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 跨界四驅休旅電動車正式上市Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 動力採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，並配備有三菱獨家 S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，並整合4WD電子控制四輪傳動系統、AYC主動式彎道動態控制系統、ASC車身動態穩定控制系統、ABS防鎖定煞車系統等四大系統，透過系統精準分配，有效提升四輪抓地力。另外，一般車型具有三種驅動模式（一般模式NORMAL/雪地模式SNOW/砂石路面模式GRAVEL），PHEV 車型更新增 TARMAC 公路模式，協助車主蜿蜒的路段時能更順暢過彎。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 動力採用2.4升高效能引擎與前後軸高功率直驅馬達，並配備有三菱獨家 S-AWC（Super All Wheel Control）超能全時四輪控制系統，，透過系統精準分配，有效提升四輪抓地力。在充電方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。配備方面，Mitsubishi Eclipse Cross PHEV搭載ACC主動車距控制巡航系統、7 SRS環艙氣囊及完備e-Assist智能安全系統，導入智能科技輔助，提供車主安全防護。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 提供兩種模式選擇，在家使用220V/15A 的普通充電模式，官方宣稱 4 小時即可將電池充滿；外出至直流電充電站啟動快速充電模式，官方宣稱 25 分鐘內即可充電達 80%，而電量不足時，也能以引擎自動充電繼續行駛。即日起，中華三菱提供限量 120 台 Eclipse Cross PHEV 售價新臺幣 131.9 萬元起，並在 6/30 前訂購享有早鳥禮 5,000 點充電點數，以及多元輕鬆入主方案，詳情請上 Mitsubishi 官網或順益汽車展示中心。
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV 建議售價新臺幣 131.9 萬元起，限量 120 台，並推出早鳥優惠，於6/30前下單可再享充電點數5,000點。