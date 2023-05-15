▲ 台灣賓士推出車主限定活動

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由牛耳藝術舉辦，台灣賓士贊助的《紐約愛樂交響樂團》即將於2023年六月底來台演出，北美五大之一的紐約愛樂交響樂團，在暌違五年後由音樂總監梵志登領軍，攜手小提琴天后希拉蕊・韓訪台。台灣賓士曾於 2014 年贊助紐約愛樂訪台；希拉蕊・韓更是在2005首訪、2015年再訪皆由台灣賓士贊助，情誼深厚意義深遠。2023 年六月下旬再度來台演出，Mercedes-Benz Pass 賓士暢行為白金會員保留 VIP最佳席次，並打造限量白金會員專屬行程，於開演前享受五星級酒店美饌饗宴，入席音樂廳最佳區位感受聆賞震撼，並打造更多尊榮禮遇，等待會員車主親自體驗。獨家方案預計於五月底在 Mercedes-Benz Pass 賓士暢行 APP 啟售，敬請持續鎖定，以免錯過最新消息。
以「療癒」為主軸，FineDayClub 提供深度五感體驗的《小雨林森林系野奢慢旅》，在小雨林的森林系秘境旅宿中，探索另一種理想生活方式，感受綠意盎然，並品嚐由私廚精心準備的在地食材料理。此外，更透過放鬆身心的 SPA 和頌缽，放大五官感受，回歸自然與原始的懷抱，解放身心靈、還原生純粹活純粹樣貌。此次「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」特別提供白金會員專屬 APP 優先預訂服務，並且能夠享有「雨林私廚午茶」，充分感受山林間愜意的奢華食泊體驗。
在音樂盛宴、慢活旅遊之外，Mercedes-Benz 也邀請車主們踏出舒適圈，持續挑戰自我極限！CHANLLENGE TAIWAN 為目前世界上最具規模的鐵人三項賽事之一，2023 年賽事於4 月完美落幕，而為了明年即將到來的《2024 CHALLENGE TAIWAN》，台灣賓士也特別邀請 「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」白金會員向明年的自己下戰帖，即刻起在 CHALLENGE TAIWAN 官方平台報名成功後，就能在賓士暢行 APP 中登記，有機會獲得限量的神秘參賽禮！
Mercedes-AMG 品牌誕生至今，以不變的信念與理想持續改寫極限的定義，55年以來堅持遵循「One Man, One Engine」工藝精神，引領眾人感受極致巔峰的性能世界。台灣賓士AMG車主專屬俱樂部「AMG Private Lounge」 延續著AMG 無可取代的熱情與精神，特別規劃「Mercedes-AMG 追尋工藝之旅」，由日常生活中汲取靈感，為會員打造「金工」、「香氛」、「皮革」等一系列專屬手作工藝體驗課程，由不同領域的台灣在地職人引領，邀請 AMG 車主進行一場前所未有的追尋之旅，探索工藝精神如何體現於生活之中，即刻起於 AMG Private Lounge 網站開放預約，免費參加，名額有限，額滿為止，詳情請上官方網站：https://mbtw.me/Wjj。