採用 DNGA 平台打造 東南亞市場全新戰略車款 Toyota Yaris Cross 登場

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Toyota 於印尼推出基於 DNGA 平台打造的全新跨界車款 Yaris Cross。此次在印尼登場的 Yaris Cross 為 Toyota 最新的戰略車款，其外觀輪廓較歐規/日規車型方正許多，在車頭方面可以看到具備更大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的LED 頭燈組及 LED日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴。而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格。車尾部分，D 柱採用類Coupe SUV 的流線設計，搭配雙色車頂以及燻黑的尾燈組，使得整體視覺效果看起來更加運動化。
尺碼部分，採用 DNGA 平台打造的 Yaris Cross 長 4,310mm、寬 1,770mm、高 1,615mm，軸距為 2,620mm，車長較歐規/日規車型多出 130mm。
內裝部分則承襲最新一代 Vios 的家族化設計，導入最新的 7 吋數位化儀表板和10.1 吋懸浮式觸控螢幕，配備上也相當豐富，從目前原廠公布的消息來看，提供了 Ambient Light 氛圍燈、Wireless Charging 手機無線充電面板、含腳踢式感應電動尾門、Panaromic Sunroof 全景天窗和電動座椅等，具備同級更高一階的配備表現。
動力部分，1.5 升自然進氣車型搭載的是代號 2NR-VE 的1.5L Dual VVT-i 自然進氣引擎，最大馬力為104hp，峰值扭力為138Nm，而 1.5 Hybrid 車型則是採用代號 2NR-VEX引擎，引擎輸出值為 89hp、121Nm，電動馬達則為 79hp、141Nm，綜效輸出值為 109hp。
另外在安全配備部分，除了基本的被動防護之外，還搭載最新的 Toyota Safety Sense 先進主動安全輔助系統，提供主動緊急剎車、前方預防碰撞、車道偏移警示、車側盲點偵測、RCTA 倒車盲點偵測和360° 環景影像。