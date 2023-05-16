【試駕】Ford Focus ST X Wagon這帖性能劑量超標

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Ford於年初時帶來小改Focus，其中重點就是取消四門房車由旅行車接替，並且還選在麗寶賽車場進行試駕活動，之後也在一般道路再一次試駕Focus Wagon，唯一美中不足就是當時未能在麗寶體驗Focus ST，不過沒關係因日前終於有機會能體驗Focus ST X Wagon了。
Focus ST X Wagon在動力方面仍搭載2.3升EcoBoost渦輪引擎，輸出依舊維持280hp/42.3kgm設定，此數據就現今而言並不算亮眼突出，但規格中就僅是參考，還是要實際上路操駕才準。Focus ST X Wagon果然十足是性能取向，自啟動引擎後就帶來鮮明的轟隆隆的聲浪，隨後踩下油門自然也沒有任何拖泥帶水，而略加深度甚至還能感受一股強勁能量蓄勢待發，但若突然對油門施壓或行進間再加速，能量卻會稍加思考與和七速手自排完成銜接後才會釋放，不過待釋放後就能感受到真實呈現280hp馬力。
身為性能車當然不會只準備一種模式，Focus ST X Wagon提供防滑、標準、運動、賽道等模式讓各位駕駛選擇，而方才表現也僅是標準狀態，這當然也就引起我們好奇運動模式會是如何？在此模式下加速能量輸出來得更加強勁，而再加速反應也有更敏捷的表現，雖有改善但仍會有些許空窗，這部份建議換成手動用換檔撥片控制，尤其在山路操駕時才能帶來順暢感受。
Focus ST X Wagon在動力輸出呈現性能車該有的味道，所配置的降低車高10mm的ST專屬賽道級懸吊，行進間雖給予明確的路感回饋，但整體卻沒預期中的硬派個性，當然這樣少了直接多了過濾處理手續就是確保不會影響日常通勤，與此同時也能應付山路激烈操駕。原以為Focus ST X Wagon個性不算剛硬，但沒想到隨著速度逐漸加快，面對緊湊連續彎道加上濕滑路面，此時Focus ST X Wagon竟變得略些瘋癲，在抑制與釋放之間不斷拉扯，極欲證明ST性能身分與實力。
為了突顯Focus ST X Wagon的性能身分與讓消費者擁有獨特感受，Ford替Focus ST X Wagon外觀配備ST專屬霧黑水箱護罩與空力套件，腳下亦配置ST賽道及煞車系統和19吋Pirelli P Zero輪胎，當然還有彰顯身分的ST銘牌。除了外觀座艙部分則採用碳纖維紋路飾板、ST專屬平底方向盤，及改為Ford Performance的性能跑車座椅。
配備部分Focus ST X Wagon有多全景式天窗和eLSD電子限滑差速器外，其餘如Matrix LED矩陣頭燈、13.2吋中控螢幕、SYNC4系統、無線Apple CarPlay/Android Auto、HUD、無線充電、B&O重低音音響、Co-Pilot360、iACC智慧型定速巡航、LCA車道導正輔助、ISA智慧型速限輔助、CTA倒車警示與車側來車輔助煞停、AEB全速域輔助煞停等都和Focus Wagon ST-Line Vignale車型相同。
Focus ST X Wagon除帶來令人愉悅的動態表現，完整的安全與便利娛樂系統也顧及代步用車所需一切配備，不僅如此635～1,653公升置物容積能輕鬆擺放出遊或露營等相關物品。