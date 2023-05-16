尺碼最小的商旅車 第二代 Ford Tourneo Courier 正式亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford 全新商旅車款 Tourneo Courier 正式亮相。依照目前 Ford Pro 旗下的產品陣容，Transit 車型定位在 LCV 輕型商用車，Tourneo 則是同級的多功能休旅車，Courier 則是產品線目前尺碼最小的成員，定位在 Connect、Custom 和 Transit 車型之下。與 2014 年推出的首代車型一樣，第二代 Transit/Tourneo Courier 與已停產的 Fiesta 和 Puma 共享底盤，並提供了汽油和全新的純電動力系統。
純電 E-Tourneo Courier第二代 Tourneo Courier 的外觀設計更加方正，車頭造型承襲了 F Series 皮卡車系的元素，選用垂直式的 LED 頭燈搭配蜂巢式水箱護罩，整體看起來相當的大氣，而 E-Tourneo 的特點更是透過鍍鉻菱形格柵搭配貫穿式 LED 燈條來突顯其身分。
汽油 Tourneo Courier車內鋪陳方面，Tourneo Courier 標配 8 吋 SYNC4 多媒體娛樂系統，而 E-Tourneo 則升級為 12 吋螢幕以及 12 吋數位儀錶板來營造更多的科技感受。而兩款車型搭載的 SYNC4 系統均支援無線更新、無線 Apple CarPlay/Android Auto 等配備。
空間機能上，E-Tourneo Courier 擁有更加優異的肩部和頭部空間，以及比起上一代車型增大 44% 的後行李廂空間。在 5 人座的配置時，後艙空間的 VDA 容積為 570 公升，若透過6/4 分體式傾倒後則可擴大至 2,162 公升。另外 E-Tourneo Courier 在缺少了引擎的零件後於前方也多出可用的 44 公升容積，而原廠也將行動充電器安裝於此。
動力部分，Tourneo Courier 採用與Puma 相同的1.0 升 EcoBoost 三缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 6 速手排或 7 速雙離合自排可提供 123 匹最大馬力。E-Tourneo Courier 則搭載可發揮 134 匹最大馬力的單顆電動馬達，最高時速可達 145km/h，Ford 官方指出其使用 11kW 交流充電器需要耗時 5.7 小時充滿電，使用 100kW 直流快速充電器，則可在不到 35 分鐘的時間從 10% 充電到 80%，在 10 分鐘內補充 87 公里的續航里程。