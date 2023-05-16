配備小幅度升級 全新年式 Suzuki Solio 日本登場

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日本 Suzuki 針對 Solio 和 Solio Bandit 車系進行配備升級。根據 Suzuki 原廠表示，全新年式 Solio 和 Solio Bandit 主要僅針對配備上進行強化，除了最入門的 Solio G 車型之外，其餘所有車型均增加車道偏離預防系統 (LDP)，同時電動滑門還追加可透過遙控鑰匙上的預約鎖門功能。此外，Solio Bandit 的所有車型均標配雙電動滑門，只需按一下按鍵即可自動解鎖或打開車門。此外，除 G 等級車型以外的所有車型所配備的 USB 插座也原本的 Type-A 更為 Type-C 的規格。
隨著配備的變化，原先僅提在高規車型才可以選擇的 Caravan Ivory Pearl Metallic和Tough Khaki Pearl Metallic 車色現在也列為全車系的可選清單當中，而 Solio Bandit 則可選配雙色車頂，使得 Solio 共計有 8 款車色選擇，Solio Bandit 則有 7 種單色和 5種雙色，總計達到 12 種顏色選擇。
動力表現上，Solio/Solio Bandit 搭載代號 K12C 的直列四缸 DOHC 1.2 Dual Jet 引擎，搭配 CVT 無段變速系統，提供 91PS / 6,000rpm、12.0 kg·m / 4,400rpm 輸出，而 Hybrid 車型搭配 CVT 或 5 AGS 變速箱及輸出為 13.6 PS / 3,185 - 8,000rpm、3.1 kg·m / 1,000 - 3,185rpm 的電動馬達。
Suzuki Solio曾經由太子汽車以國產化的身分進軍國內小型乘用車市場，而該車係迄今已經發展到第四代車型，不過受到原廠對於產品的規畫和限制，目前 Solio 車系已成為僅在日本當地販售的車款。