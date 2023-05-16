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新臺幣 1658 萬元起　臺灣總代理正式公布 McLaren 750S 建議售價

7Car 小七車觀點

昨日（5/15）永三汽車正式宣布 McLaren 720S 全新後繼車型 McLaren 750S 官方建議售價，McLaren 750S Coupe 為新臺幣 1658 萬元起；McLaren 750S Spider 為新臺幣 1788 萬元起。另外，同時宣布 McLaren 全新油電混合車款 Artura 調升基本車價至新台幣 1358 萬元。

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McLaren 750S Coupe 為新臺幣 1658 萬元起，McLaren 750S Spider 為新臺幣 1788 萬元起。
McLaren 全新油電混合車款 Artura 調升基本車價至新台幣 1358 萬元。
McLaren 官方於今年 4 月底正式發表 McLaren 720S 全新後繼車型 McLaren 750S。外觀上，McLaren 750S 維持了 720S 設計元素，不過在細部上有些微不同。車頭保險上通風口過重新設計後更為收斂，並且增加前下擾流的面積，提升空氣動力下壓力表現。車尾部分的變化就顯得較為明顯許多，換上了承襲自 P1 的中置排氣設計，全新的主動式尾翼高度調高 2 吋，並有更大的空氣分流器設計與全新尾燈組。

車頭保險上通風口過重新設計後更為收斂，並且增加前下擾流的面積，提升空氣動力下壓力表現。
車尾部分，換上了承襲自 P1 的中置排氣設計，全新的主動式尾翼高度調高 2 吋，並有更大的空氣分流器設計與全新尾燈組。
內裝方面標準提供 Alcantara 材質鋪陳，原廠亦有 TechLux 和 Performance 不同的規格供車主選擇，前者選用大量 Nappa 鋪陳，而 Performance 則結合了皮質和 Alcantara 材質包覆，同時車內的細節都提供高度客製化，可以透過個人專屬設計打造與眾不同的車輛。

內裝方面標準提供 Alcantara 材質鋪陳，同時車內的細節都提供高度客製化，可以透過個人專屬設計打造與眾不同的車輛。
性能表現上，750S Coupe 和 Spider 僅需 2.7 秒即可達到每小時 96 公里，最高極速均有 332km/h 的優異表現。在 0-400m 加速表現則不同，Coupe車型能以 10.1 秒完成，而 Spider 車型則為 10.3 秒。底盤方面，750S 的前輪寬距增加 6mm，並且換上全新的幾何形狀的懸吊系統，搭配第三代主動底盤控制系統，前彈簧阻尼條軟 3%，後彈簧調硬 4%，使得車輛在操控上更能兼顧舒適與激烈操駕之間的平衡。另外車輛的舉升系統也經過改良，能在 4 秒內完成動作。

性能表現上，750S Coupe 和 Spider 僅需 2.7 秒即可達到每小時 96 公里，最高極速均有 332km/h 的優異表現。
750S 的前輪寬距增加 6mm，並且換上全新的幾何形狀的懸吊系統，搭配第三代主動底盤控制系統，前彈簧阻尼條軟 3%，後彈簧調硬 4%，使得車輛在操控上更能兼顧舒適與激烈操駕之間的平衡。

 

McLaren 原廠不斷強調其車輛的輕量化，McLaren 750S 最輕乾式重量為1,277 kg，馬力重量比為 587hp/tonne，較同級距車款增加 22hp 的馬力重量比優勢。McLaren 臺灣總代理永三汽車在腳步相當快速，不到一個月的時間就釋出其官方售價，想必很快就能在路上看到 McLaren 750S 的身影。

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