新臺幣 1658 萬元起　臺灣總代理正式公布 McLaren 750S 建議售價

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McLaren 750S Coupe 為新臺幣 1658 萬元起，McLaren 750S Spider 為新臺幣 1788 萬元起。

McLaren 全新油電混合車款 Artura 調升基本車價至新台幣 1358 萬元。

車頭保險上通風口過重新設計後更為收斂，並且增加前下擾流的面積，提升空氣動力下壓力表現。

車尾部分，換上了承襲自 P1 的中置排氣設計，全新的主動式尾翼高度調高 2 吋，並有更大的空氣分流器設計與全新尾燈組。

內裝方面標準提供 Alcantara 材質鋪陳，同時車內的細節都提供高度客製化，可以透過個人專屬設計打造與眾不同的車輛。

性能表現上，750S Coupe 和 Spider 僅需 2.7 秒即可達到每小時 96 公里，最高極速均有 332km/h 的優異表現。

750S 的前輪寬距增加 6mm，並且換上全新的幾何形狀的懸吊系統，搭配第三代主動底盤控制系統，前彈簧阻尼條軟 3%，後彈簧調硬 4%，使得車輛在操控上更能兼顧舒適與激烈操駕之間的平衡。







McLaren 原廠不斷強調其車輛的輕量化，McLaren 750S 最輕乾式重量為1,277 kg，馬力重量比為 587hp/tonne，較同級距車款增加 22hp 的馬力重量比優勢。McLaren 臺灣總代理永三汽車在腳步相當快速，不到一個月的時間就釋出其官方售價，想必很快就能在路上看到 McLaren 750S 的身影。



