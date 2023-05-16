新臺幣 279 萬元起 / 全年販賣目標 200 台　Lexus RZ 450e 正式上市

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外觀方面，採取類跨界跑格的造型，車頭維持 Lexus 既有的家族化紡錘體式造型，保桿兩側使用了亮黑色的塗裝，並可選擇雙色塗裝，包含水箱罩、引擎蓋與車頂都為同色設計。頭燈同樣有著倒勾形的 LED 日行燈，加上細長的設計，整體視覺相當具有侵略性。側面來看，B、C、D 柱採用隱藏式設計，營造出懸浮式車頂感受，車身前腰線從前葉子板上延伸至車身中部，配合前車門下方勾勒起來的線條，提供更加動感的效果；後腰線彎曲更加明顯，增進後葉子板的肌理感。輪拱上採用黑色的輪眉設計，搭配放射狀輪圈設計，展現濃厚的運動風格。車尾部分，配備近年新車常見的貫穿式 LED 燈組，並搭配車頂擾流翼與鴨尾設計，雙層的擾流設計也為帶來較為年輕的氣息。尺碼部分，Lexus RZ 450e 長寬高分別是 4,805mm x 1,895mm x 1,635mm，軸距達 2,850mm。
內裝方面，採用與全新 NX、RX 車系相同的 Tazuna 全環繞駕駛座艙概念，以數位式儀表和導向駕駛人的多媒體觸控螢幕建構而成，最大配備 14 吋多功能資訊整合系統，可支援 OTA 線上更新與手機 Apple CarPlay、Android Auto 等功能，中央鞍座則採全新的旋鈕式線傳排檔，按鍵式車門開關也與 NX 相同採用 e-Latch 配置，同時配有 Lexus Premium Sound 10 具喇叭系統。顏色配置提供暮灰藍、金耀棕、尊爵黑三種選擇。安全科技方面，Lexus RZ 450e 標準配備 9 具 SRS 安全氣囊，同時擁有最新的 LSS+ 3.0 (Lexus Safety System+ 3.0) 智動駕駛輔助系統
動力配置方面，RZ 450e 採用全新開發電動系統架構，具有前後獨立雙馬達配置的電子傳動軸 (e-Axle) 搭配水冷架構之 71.4 kWh 鋰電池模組，可輸出達 313PS 最大馬力和 44.4kgm 峰值扭力，0~100 km 加速僅需 5.3 秒，最大續航里程為 400 公里 (海外市場，總代理尚未公布)。全新的 DIRECT4 電子動態四驅系統則能根據車輛輪速、油門踏板和方向盤轉向角度所收集的訊息來更精準地控制前後輪的動力分配，分配比例在 0:100 到 100:0 之間，並會隨時在車輛加、減速、過彎時改變比例。充電方面，可支援 AC 交流電 (7kW) 或 DC 直流電 (150kW) 充電，前者充滿電需約 10 小時，後者則僅需 30 分鐘。
Lexus 於 2005 年首次推出混合動力的 RX 400h 後便大受歡迎，如今在歐洲銷售的 Lexus 多達 90% 以上是 Hybrid 車型，累積銷量已超過 230 萬輛，而隨全球市場對於純電動車輛接受度提升，原廠更加速實現品牌轉型電動化的願景，讓消費者感受電動化的駕馭體驗，這次則以 RZ 車系作為先鋒，逐步朝向碳中和的目標邁進。