Tesla 停止生產與交付 Model S 與 Model X 右駕版本

我是廣告 請繼續往下閱讀

Tesla 將停止交付右駕版本的 Model S 與 Model X。圖為於國內拍攝之左駕版本。

對於改預訂為 Model 3 或 Model Y 的顧客，Tesla 提供了一定的折扣。圖為於國內拍攝之左駕版本。

英國 Tesla 官方網站上已顯示僅提供左駕版本。

澳洲 Tesla 網站尚未更新此消息，而是新增了以下免責聲明：「顯示的規格為於美國販售的數據。顯示的是於美國販售的車型。目前無法在澳洲訂購Model X。」