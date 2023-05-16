Tesla 停止生產與交付 Model S 與 Model X 右駕版本

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Tesla 將停止交付右駕版本的 Model S 與 Model X。圖為於國內拍攝之左駕版本。在 Tesla 發給預訂右駕版本 Model S 與 Model X 顧客的郵件中，Tesla 表示右駕版本的 Model S 和 Model X 在「可預見的未來」內將無法繼續提供，顧客可以選擇購買左駕駛車型、將訂單改為 Model 3 或 Model Y，或者取消預訂。取消預訂的顧客，已付款項將可全額退款。對於改預訂為 Model 3 或 Model Y 的顧客，Tesla 提供了一定的折扣。在愛爾蘭，折扣金額為 2,000 歐元（約等於新臺幣 66,908 元）；在澳洲，折扣金額為澳幣 3,000 元（約等於新臺幣 61,741 元）。
對於改預訂為 Model 3 或 Model Y 的顧客，Tesla 提供了一定的折扣。圖為於國內拍攝之左駕版本。Tesla 在某些右駕國家的網站已作出更新，在英國、愛爾蘭和日本的官方網站上，Model S 與 Model X 已顯示僅提供左駕版本，澳洲和紐西蘭的 Tesla 網站尚未更新此消息，而是新增了以下免責聲明：「顯示的規格為於美國販售的數據。顯示的是於美國販售的車型。目前無法在澳洲訂購Model S。」
英國 Tesla 官方網站上已顯示僅提供左駕版本。
澳洲 Tesla 網站尚未更新此消息，而是新增了以下免責聲明：「顯示的規格為於美國販售的數據。顯示的是於美國販售的車型。目前無法在澳洲訂購Model X。」Tesla 於 2022 年底開始交付於左駕國家改款的 Model S 與 Model X，臺灣市場也在去年底上市，並陸續展開交付作業。對向來資訊多變與追求成本減低的 Tesla 來說，傳出這樣的消息並不見怪，但對於許多已經下訂右駕版本 Model S 與 Model X 的顧客來說，確實造成相當程度的不便，甚至某些客戶已等待兩年之久。