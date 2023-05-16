多家保險公司對 Hyundai、Kia 提起訴訟　並表示其車輛防竊系統不足

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美國多家保險公司指控 Hyundai、Kia 生產之車輛防盜裝置不足。這些保險公司聲稱，許多被竊車輛都是由於 Hyundai 和 Kia 的特定型號存在易於竊盜的漏洞而被竊走。他們指控這些汽車的鎖定系統和防盜系統存在缺陷，容易被不肖分子破解和竊盜。美國市場上一些直到 2021 年，某些 Hyundai 和 Kia 的特定型號車輛確實並未安裝防盜器，使得不肖分子能夠使用簡單的 USB 線連結、啟動車輛並竊走。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）並未要求車輛的啟動系統必須使用防盜裝置。同時，現代汽車發表聲明稱「這起訴訟是不必要的」。「目前在美國道路上行駛的一部分現代汽車車輛，主要是基礎型號或入門級車型，未配備 Push Start 裝置和防盜裝置。需要澄清的是，這些車輛完全符合聯邦政府的防盜規範。」
根據報案紀錄指出，多數車輛車窗被破壞，進一步駭入啟動點火系統後的啟動車輛，對於這樣的竊案，保險公司通常會給付超過 3000 美元（約新台幣 92,377 元）的保險費用。該訴訟中更指出，如果車輛被竊後上路行駛或因此損壞公共財產，保險公司給付的費用將超過 1 萬美元（約新台幣 307,925 元），而保險公司總損失可能高達 2 萬美元（約新台幣 615,850 元）。目前這起訴訟與爭議只在美國當地被提起，國內並未有任何消息表示 Hyundai 和 Kia 的車輛有任何防盜裝置問題。
目前這起訴訟與爭議只在美國當地被提起，國內並未有任何消息表示 Hyundai 和 Kia 的車輛有任何防盜裝置問題。