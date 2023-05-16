全新大改款 Subaru Crosstrek、WRX / WRX Wagon 正式在臺上市

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Subaru Crosstrek 以「Bolder」設計概念出發，融入運動化及時尚靈活的外觀造型，包含蜂巢式六角形水箱護罩、LED 頭燈、前霧燈、立體造型C型尾燈組、前輪弧導流保護飾板、後保桿導流保護飾板，以及後尾翼等，足踏 18 吋雙色鋁圈，增添大膽的運動化氣息。車身尺碼為 4,480x1,800x1,600mm，並具有 2,670mm 的同級車最長軸距。
內裝配備部分，則是著重在實用性與便利性的提升，以及高品質操作的感受。環抱性的座艙布局，讓駕駛者可以輕易地操作車輛，並將車載系統放大為11.6 吋直立螢幕，且標配天窗與雙前座電動椅，進一步強化人體工學的設計之餘，也增添不少科技便利性。安全配備則升級為 Level 2 駕駛輔助系統，搭載了 Subaru 當家的「EyeSight 4.0」進化版，增加 AES、LDP 與 LCF 等功能外，PCB 預防碰撞自動煞車系統更可以針對行人與低速前進的腳踏車，提供更全面的偵測功能。
動力方面，則是使用水平對臥四缸 2.0 升 NA 引擎，搭配 CVT 模擬 8 速變速箱，並具有可使用換檔撥片控制的 M 模式，最大馬力來到 156hp/6000rpm，最大扭力則有 20.0kgm/4000rpm。傳動方式使用 Subaru 標誌性的 AWD 四輪傳動，並具有雙模式 X-MODE 的越野脫困模式。
全新 Crosstrek 車系為接替 XV 車系的新世代車型，於去年 9/15 發表日規車型時，將過去僅供北美車型使用的 Crosstrek 車名改為全球通用車名。如今第三代車型正式在臺上市，以更活潑的外型和更豐富的科技配備吸引消費者購買。
新一代 Subaru WRX 外觀上維持既有的寬體設計，車頭方面依舊採用 Subaru 家族化的六邊形水箱罩及 LED 頭燈，同時引擎蓋的散熱孔也延續下來。最值得注意的是，這次 WRX 的車頭、車側輪拱及車尾分別加入黑色防刮空力套件，除突顯出類跨界的風格外，前輪拱後段的開孔能順利將空氣排出，提高車身行駛穩定性；後保桿兩側的出風口同樣可以減少空氣的滯留。另外部分的車身也換上鋁合金組件，使車重降低了 2.27 公斤，但在五門 WRX Wagon 車型上並沒有這麼大量的防刮材質。四門版後行李廂蓋則有一體式的鴨尾設計，尾燈則導入火山岩漿的概念，發亮時更具識別度。排氣尾管設計也略有不同，四門 WRX 使用雙邊四出尾管，五門 WRX Wagon 則使用雙邊雙出，口徑較大的尾管設計。
內裝部分，WRX 採用大量採用麂皮材質，配上紅色車縫線搭配類碳纖維飾條點綴，並配有含音響、語音、EyeSight 控制功能的 D 形真皮方向盤，駕駛和乘客側均配備自動升降的電動車窗，以及 60/40 分體式折疊後排座椅、電動外後視鏡收折都是標準配置。儀表板部分仍使用雙圓式設計搭配中央彩色液晶螢幕，中控台螢幕則換上 11.6 吋直立螢幕。排檔鞍座部分可看到，新一代 WRX 仍然保有排檔桿，後方則是電子手煞車。五門 WRX Wagon 具有電動啓閉尾門，以及後廂有六四分離傾倒快速拉桿，四門則無。
動力部分，全車系將採用全新 2.4 升水平對臥引擎，整車採用 SGP 模組化平台開發，搭配CVT 無段變速箱，可輸出 271hp 最大馬力及約 350Nm 峰值扭力。
WRX 車系自 2014 年時從 Impreza 獨立為代號 VA 的第一代 WRX 車系後，延續其水平對臥四輪驅動運動房車的指標意義，如今以截然不同的面貌與科技呈現，後續的接受度就留待消費者來驗證！