延續東瀛戰神精神 ! 美規 2024 Nissan GT-R 登場

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Nissan 宣布美規 2024 GT-R 車系在北美市場上市。2024 年式美規 Nissan GT-R 較日規車型僅在保感兩側增列橘色反光片，整體造型在保留 R35 世代的基礎輪廓下，水箱護罩以及保險桿皆採用全新設計的造型，並在保桿上加入蜂巢式 LED 日行燈，看上去更加前衛動感，空氣力學表現也更為優秀。性能更加狂暴的 NISMO 車型導入了大幅度的輕量化工程，包括前保險桿、前下擾流、引擎蓋、車頂、後視鏡蓋、後行李廂蓋和尾翼均採用碳纖維材質打造以達到最佳輕量化並且增加了下壓力。
內裝方面則維持「Horizontal Flow」設計理念的儀表板與中控台設計，採用大量碳纖維、軟塑膠與紅色 Alcantara 材質讓車內更顯戰鬥化。NISMO 車型的 Recaro 碳纖維/Alcantara /真皮賽車座椅經過舒適性升級來減少乘坐上的不適。
動力系統上，Nissan GT-R R35 搭載 3.8 升 VR38DETT 雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，搭配 GR6 六速雙離合器變速箱，可發揮出 570PS/6,800rpm 最大馬力與 637Nm/3,300-5,800rpm 峰值扭力，Nismo 車型最大馬力提升至 600PS/6,800rpm，最大扭力則來到 652Nm/3,600-5,600rpm，並具有專屬懸吊、Brembo 碳陶瓷剎車卡鉗。
國內市場部分，裕隆日產在 2022 年初將 GT-R 從車款展示區當中下架，考量市場價值、環保法規等因素，未來 2024 新年式車型引進的希望也相當渺茫，將成為國內最夢幻的 Nissan 車款。