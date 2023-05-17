Mercedes-Benz 預告 V-Class 將再度改款，2026 推出 VAN.EA 電動車

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Mercedes-Benz 推出商旅車款專用的 VAN.EA 電動車平台，首款新車將於 2026 年登場。據 Mercedes-Benz 指出，VAN.EA 電動車平台由三個模組所構成，可滿足不同需求的車款，包括前軸的電動馬達可對應所有車型，而中央的電池模組則滿足不同容量的電池模組，後軸方面則能視需求搭載馬達或者四輪驅動的功能。
VAN.EA 平台可對應商旅、私人豪華廂車或者露營車的需求，其中 VAN.EA-P 主要針對載人，可提供約超過 500 公里的續航里程，初期也支援 Level 2 駕駛輔助機能，預計 2030 年升級至 Level 3。VAN.EA-C 平台則是對應專業人需求，將提供多種不同的配置，包括物流車、救護車、五穀雜糧、道路施工、拖吊車、露營車等。
與採用內燃機引擎的車型相比，Mercedes-Benz規劃將商用車的陣容減少 50% 以上，實現更高效經濟的規模，同時減少市場重疊的情況。目標是到 2030 年，電動車的消量將從 2026 年的 20% 提升至 50% 以上。
此外，Mercedes-Benz 還宣布現行 V-Class 將在今年夏季推出改款車型，包含 V-Class、Vito、EQV 和 eVito 等成員都將換上全新的家族化識別。從官方公佈的預告圖來看，全新的 V-Class 擁有更加豪華且侵略的氣息，車頭換上面積更大的水箱護罩，而保桿也加入 AMG 車型的設計元素，整體扮相更為霸氣。而新款 V-Class 預計將持續提供內燃機以及純電動車的動力選擇，同時在原廠發表 VAN.EA平台後，也代表著這次 V-Class 將會是最後一次提供內燃機動力的選擇。
現行 V-Class 將在今年夏季推出改款車型。