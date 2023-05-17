Audi Sport GmbH 即將迎來 40 週年 將於 Nurburgring 24 小時耐力上舉辦慶祝活動

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Audi Sport GmbH 為Audi 旗下負責高性能車款研發設計之子公司，成立 40 週年來推出多款經典性能車款。Audi 與 Nurburgring 賽道有著濃厚的關係，自 2002 年以來一直是官方賽事合作夥伴，並且是賽事舉辦單位的供應商，並獲得了六次總冠軍和三個組別冠軍，也號稱是 GT3 時代最成功的廠商。而 Audi Sport GmbH開發的市售車也均在賽道上進行開發，不過還有重要的一點是，Nurburgring 24 小時耐力賽在全球享有高度的知名度，也是成為這次 Audi 舉辦慶祝派對和提升品牌知名度的理想場所。
Audi Sport GmbH 多年來協助 Audi 運動賽事發展。Audi 預計將在 24 小時耐力比賽開前於 Nordschleife 北環賽道上遊行來作為比賽前的熱身活動，而在比賽期間，Audi 的四輛R8 LMS 賽車將採用複古塗裝來紀念這一時刻，其中包括一輛由前 DTM 冠軍駕駛，外觀將換上成 1992 年的 V8 Quattro DTM 賽車。
而在賽道場外，Audi 也準備了大量車款來進行靜態展示，包括第一代 R8 和 RS4 Avant、現行最新的 R8 GT 和 RS4 Avant Competition。其中還有一款是已逝特技甩尾車手 Ken Block 在 Electrikhana 影片當中駕駛的純電動 S1 Hoonitron 。
在比賽結束後，Audi 還規劃於 6 月 14 日在德國內卡爾蘇爾姆總部舉辦 40 Years of GmbH – Fascination Meets Performance活動，同時還計劃於 10 月 14 日舉辦另一場展覽。
國內方面，台灣奧迪也迎合原廠總部的慶祝活動推出兩款全新作品 Audi RS 6 Avant performance、RS 7 Sportback performance，建議售價分別為新台幣 750 萬元及 780 萬元起。