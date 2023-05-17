力邀潮流饒舌女星代言　Gogoro 推出 Gogoro Delight 新色「命定紅」

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Gogoro Delight 車系推出全新車色「命定紅」，找來現下知名饒舌女星 Dizzy Dizzo 蔡詩芸代言全新 Gogoro Delight 命定紅承襲獨特色彩美學與大膽前衛個性，車身以多層次的紅色光感質調佐以鍍鉻鏡面飾樣，並將紅色元素完美融入儀錶板，讓車主時刻感受新車色魅力。全新 Gogoro Delight 命定紅車款建議售價新臺幣 $89,800，即日起至 5/28，凡購買 Gogoro Delight 或 Gogoro Premium 車款，即可獲贈三件價值最高新台幣 $3,369 的Gogoro 暢銷配件配件，如安全帽、雨衣、置物巧納袋、證件套等，共有 14 種組合，。
Gogoro Delight 車系配備同級車款最低的 72.9 公分座高，更友善各式身材與穿搭，中柱配備了省力中柱，官方宣稱可減少 25% 的踩踏施力；其配備的省力牽車模式和倒車輔助模式，再馬達啟動後，長按左方向燈鍵超過兩秒，車輛就會自動緩緩推進，有利於前後移動牽車。安全系統方面，Gogoro Delight 車系標配 SBS 同步前後雙碟煞、急煞警示燈與汽車級 LED 頭燈，並搭載雨天模式，一路上都有十足把握。車主可選配 TCS 循跡防滑系統、定速巡航功能、整合式胎壓偵測器（TPMS）、以及 LTE 智慧遠端連網服務，多種主、被動式防護功能。
Gogoro 也攜手專櫃彩妝品牌資生堂，6 月起於 Gogoro 各地特定門市，舉辦資生堂「銀座之夜 GINZA NIGHT OUT」特別場，預約來店即可體驗資生堂專業彩妝顧問設計的「Gogoro x 資生堂 紅色魅力騎士妝」，活動現場也提供無酒精特調飲、風格拍立得紀念照等禮品。
Gogoro Delight 車系自上市以來，以細膩設計與舒適騎乘，強打女性機車市場，官方也表示購入 Gogoro Delight 車系車主有高達 75% 的女性消費者，今年三月也曾推出新色「本色黑」，更祭出降幅超過新台幣 $7,000 元的降價活動刺激購買。在對車型外觀設計一向搶眼的 Gogoro 此次又推出新色，更找來當紅女星代言，想必對於攻佔國內女性機車市場，抱著相當的野心。
在對車型外觀設計一向搶眼的 Gogoro 此次又推出新色，更找來當紅女星代言，想必對於攻佔國內女性機車市場，抱著相當的野心。