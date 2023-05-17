Essenza SCV12 車主獨享 / 僅有 40 輛　Lamborghini 推出 Urus Performante

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為了強調 Urus Performante Essenza SCV12 Special Edition 以賽道為家的特質，使用具有光面或啞光飾面的外露碳纖維元素，與客戶選擇的雙色調烤漆相呼應，散佈全身的對比色線則進一步突出汽車的輪廓，車門上更繪製了獨特編號來與 Essenza SCV12 相呼應，足踏 23 吋亮黑色專屬輪圈和煞車卡鉗。
走進車內，採用黑色 Alcantara 內飾和碳纖維飾板，可選擇啞光或亮光飾面，另外也擁有鋁質裝飾和紅色車門把手，副駕駛座前方享有 Essenza SCV12 的專屬彩貼。
即便擁有 SCV12 的美名，但這輛 Lamborghini Urus Performante 動力部分卻依然維持 4.0 升雙渦輪 V8 汽油引擎配置，其最大馬力來到 666 匹，於 2,300 至 4,500 rpm 可輸出 850 牛頓米峰值扭力，動力重量比為 3.2，官方指出 0-100km/h 加速僅需耗時 3.3 秒就可完成，極速可達到 306km/h。
Essenza SCV12 賽道專用超級跑車於 202 年由 Lamborghini 賽車部門 Squadra Corse 研發推出，全球僅限量 40 部，原廠更是讓購買該車主將成為 Lamborghini 創立的賽車俱樂部會員以及駕駛訓練課程。而國內總代理嘉鎷興業也已經在 2022 年 12/06 宣布導入 Urus Performante 車型，建議售價為新臺幣 1,380 萬元起。