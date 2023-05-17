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Essenza SCV12 車主獨享 / 僅有 40 輛　Lamborghini 推出 Urus Performante

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Volkswagen Group 旗下義大利超跑品牌 Lamborghini 近日宣布推出 Urus Performante Essenza SCV12 Special Edition，具有專屬設計和來自賽車靈感的細節，該車僅限販售給 Essenza SCV12 賽車的 40 位幸運車主們，售價方面則並未對外公佈。

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Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
為了強調 Urus Performante Essenza SCV12 Special Edition 以賽道為家的特質，使用具有光面或啞光飾面的外露碳纖維元素，與客戶選擇的雙色調烤漆相呼應，散佈全身的對比色線則進一步突出汽車的輪廓，車門上更繪製了獨特編號來與 Essenza SCV12 相呼應，足踏 23 吋亮黑色專屬輪圈和煞車卡鉗。

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
走進車內，採用黑色 Alcantara 內飾和碳纖維飾板，可選擇啞光或亮光飾面，另外也擁有鋁質裝飾和紅色車門把手，副駕駛座前方享有 Essenza SCV12 的專屬彩貼。

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
即便擁有 SCV12 的美名，但這輛 Lamborghini Urus Performante 動力部分卻依然維持 4.0 升雙渦輪 V8 汽油引擎配置，其最大馬力來到 666 匹，於 2,300 至 4,500 rpm 可輸出 850 牛頓米峰值扭力，動力重量比為 3.2，官方指出 0-100km/h 加速僅需耗時 3.3 秒就可完成，極速可達到 306km/h。

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Essenza SCV12 賽道專用超級跑車於 202 年由 Lamborghini 賽車部門 Squadra Corse 研發推出，全球僅限量 40 部，原廠更是讓購買該車主將成為 Lamborghini 創立的賽車俱樂部會員以及駕駛訓練課程。而國內總代理嘉鎷興業也已經在 2022 年 12/06 宣布導入 Urus Performante 車型，建議售價為新臺幣 1,380 萬元起。

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12
Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12

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