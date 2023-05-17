預售價 379 萬、608 萬起　Mercedes-EQ EQE SUV 及 EQS SUV 將於七月正式登臺

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內裝部分承襲 Mercedes-EQ 品牌高度數位化的象徵，細節部份則以木質、金屬及皮革等元素進行穿插，營造出兼具豪華融合前衛科技的氛圍。人機介面部份，MBUX Hyperscreen 列入選配，而整體人機介面採用黑框懸浮設計，車門把及座椅調整控制區域亦採用相同設計與之呼應。
EQE 350 4MATIC 擁有四輪驅動系統搭配專屬 Off-Road越野模式，最高純電行駛里程可達 549 km (WLTP)；EQE 43 4MATIC SUV 經 Mercedes-AMG 性能調校，動力一舉提升至 476 hp / 858 Nm，搭載 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動系統，0-100 km/h 加速僅需 4.3 秒。
EQS SUV 在車頭部分延續 EQ 家族的 Black Panel 黑色面板搭配橫貫 LED 導光條，頭燈具備多光束智慧型數位設計，車側配置無接縫門把手，足踏 20~22 吋鋁合金輪圈，輪拱施以黑色處理，風阻係數最低達到 0.20Cd，車尾將牌照框設置於保險桿中，尾門中央以橫貫式 LED 點綴。尺碼部分，EQS SUV 的車身尺碼長寬高分別是 5,125x1,959x1,718 (mm)，軸距則為 3,210mm。
內裝方面，EQS SUV 內部標準配置七人座寬敞空間以及 MBUX Hyperscreen 螢幕，出風口採用渦輪葉片造型設計，中央鞍座以大量廠徽圖案點綴。置物表現部分，7 人座車型為 565~2,020 公升。
動力方面，EQS 450 4MATIC 搭載前後軸雙馬達，可輸出 265kW 最大功率及 800Nm 峰值扭力，最高純電行駛里程可達 616 km (WLTP)，並透過 AIRMATIC 氣壓懸吊確保提供精緻、舒適的行路質感。採用 396V 電力架構，鋰電池容量為 107.8kWh，支援最高 200kW DC 充電，用 DC 快充可在 31 分鐘將電量從 10% 提升至 80%。
隨電動車逐漸當道，Mercedes-EQ 的出現可說是相當重要，更成為眾多他牌純電車型的競爭強敵，而究竟 EQE SUV 和 EQS SUV 進到臺灣後的能不能受到消費者歡迎，就有待觀察了。