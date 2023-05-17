德系小排量五門掀背　 The New Opel Astra 預賞

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Opel 本次導入的 Astra 為標準的五門掀背版分為兩款編成，上圖為 GS Line 潮流版、 下圖為 Elegance 都會版。全新第六代 Astra 外觀採用首見於 GT X Experimental Concept 概念車及 Mokka 量產車款上的 Opel Vizor 設計語彙，在 GS Line 版本上，頭燈配置有 IntelliLux LED 燈組。車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，牌照框設於後保險桿內，提昇運動感。車身尺碼部分進一步增大，車長增加 4mm 來到 4,374mm、軸距增加 13mm 至 2,675mm、車寬則有 1,860mm 的表現。全車系搭配 225/45R17 輪圈，在 GS Line 潮流版上，外觀配有 GS 專屬顧性黑運動風格套件，以及 GS 專屬 17 吋燻黑鋁圈。
GS Line 潮流版上，外觀配有 GS 專屬顧性黑運動風格套件，以及 GS 專屬 17 吋燻黑鋁圈。
配胎尺寸為 225/45R17。內裝部分，新一代 Astra 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統，中控台螢幕向駕駛傾斜，搭配大幅減少的實體按鈕來構成操作介面，並換上全新的方向盤後方具有換檔撥片，全車系亦標配 AGR 德國脊背健康協會認證座椅，中央鞍座設計採用迷你的電傳線控撥動式排檔控制與 EPB 電子手煞車設計，營造出濃烈的現代科技感。在 Elegance 都會版上，內裝為黑色/灰色雙色皮革編織混合，搭配米色頂蓬；GS Line 上則使用 GS 專屬個性黑配色，並增加 Intell-Vision 環景影像輔助系統、Intell-Air 空氣淨化系統、三段雙前座加熱/方向盤加熱，以及鋁合金踏板。安全配備部分，全車系都搭載 Opel Intell-Drive System 進階智慧安全駕駛輔助系統。
新一代 Astra 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統。
全新的方向盤後方具有換檔撥片，右方按鍵為電話、多媒體控制，左方則為 ACC 等駕駛功能控制。
儀表與中控上方螢幕皆為 10 吋。
中央鞍座設計採用迷你的電傳線控撥動式排檔控制與 EPB 電子手煞車設計。
Elegance 都會版上，內裝為黑色/灰色雙色皮革編織混合，搭配米色頂蓬；GS Line 上則使用 GS 專屬個性黑配色動力配置與底盤方面，第六代 Astra 採用與同屬 Stellantis 集團的 Peugeot 308 相同之 EMP2 模組化平台打造，本次導入國內市場的動力規格為 1.2L 直列三缸渦輪汽油引擎，提供最大馬力輸出 130hp、最大扭力輸出 23.5kg-m。變速箱配上 8 速手自排，採前輪驅動的驅動方式。
1.2L 直列三缸渦輪汽油引擎，提供最大馬力輸出 130hp、最大扭力輸出 23.5kg-m。Opel 總代理歐吉汽車今日（5/17）亦公佈上市相關時程，包含將於 5/19 於官網開放試駕預約、5/27~6/4 於全臺 Opel 展間開放預賞、6/7 舉辦上市發表會，以及將在 6/9 起於全臺展間開放試駕。於 5/19 10:00 開始於官網預約試駕之前 100 名，並於指定時間內成功試乘者，將會抽出 2 名致贈 Opel 與 adidas 聯名鞋款。