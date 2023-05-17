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UrbanRebel 概念車成功轉世　Cupra Raval 將於 2025 年開始量產

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

繼 2022 年 6 月發表 UrbanRebel 概念車後，Seat 旗下性能品牌 Cupra 近日宣佈該車將於 2025 年以 Raval 之名進行量產，取自巴塞隆納一個生氣蓬勃的地區，目前相關動力數據還尚未明瞭，相信在不久後的將來會陸續釋出。

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Cupra Raval
Cupra Raval
外觀設計上，導入 Cupra 品牌較為銳利的線條設計，在車頭部分加入了大型的氣壩設計，並結合導流的曲線營造出相當侵略性的風格，內部亦透過黑色飾條來強化肅殺的感受。頭燈部分則選用大量的三角形元素，搭配犀利的尾燈造型整體辨識度相當出色。

Cupra Raval
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Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval
Cupra Raval 將採用 VAG 集團 MEB Small 模組化平台，僅 4.03m 的車長主打都會用途，並大量採用 3D 印製的再生聚合物和生物材料。動力方面，預期將與先前 UrbanRebel 所公布的數據相同，電動馬達可輸出 226PS 最大馬力，在 6.9 秒內可完成 0-100km/h 加速，並提供 440km 續航表現。

Cupra Raval
Cupra Raval
SEAT S.A. 表示今年 1 月至 3 月營業利潤達到創紀錄的 1.44 億歐元，比去年第一季度增加 1.39 億歐元，營業額達到 36 億歐元，比 2022 年同期增長 48%。而 Cupra 品牌自 2018 年推出以來，共售出超過 30 萬輛汽車，2022年品牌營業額達到 44 億歐元，占公司總營業額的 40%，今年更售出達 46,600 輛汽車，比去年同期增長 83%，成為歐洲和西班牙增長最快的品牌之一。

Cupra Raval
Cupra Raval

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